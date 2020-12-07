Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada



Soner AYDINAdnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)MERSİN'de, seyir halindeki otomobilin arkasına tutunarak, giden patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu, anbean görüntülendi.

Merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda patenli 2 genç, trafikte tehlikeli anlar yaşattı. Seyir halindeki otomobilin arkasına tutunan patenli gençlerden biri, cadde ortasına kadar devam etti. Diğer patenli genç ise seyir halindeki DHA ekibinin aracına asıldı. Tehlikeye ve uyarılara aldırmadan araçlara tutunarak, yolculuk eden gençler, anbean görüntülendi. Yollarına bir süre böyle devam eden gençler, daha sonra gözden kayboldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Yenişehir Soner AYDIN-Adnan AÇIKGÖZ

2020-12-07 10:13:19



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