İtfaiye Müdürlüğü, soba zehirlenmelerine karşı uyardı

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, kış aylarının gelmesiyle birlikte artan ısınma ihtiyacından kaynaklı çıkabilecek yangınlara ve zehirlenmelere karşı vatandaşları uyardı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, kaloriferler, kurallara uygun yapılmayan bacalar, düzgün kurulmayan sobalar, ısıtıcılar ve prizlerde takılı bırakılan fişler başta olmak üzere yangına ve zehirlenmeye neden olan konularda vatandaşları bilgilendirdi.



Düzgün kurulmayan sobalar yangın ve zehirlenme riskini artırıyor

İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, temizlenmeyen ve uygun yapılmayan soba bacalarının zaman içerisinde kurum bağlayarak, tıkanmalara sebep olduğunu ve tahliye edilemeyen karbonmonoksit gazlarının ölümleri, kurum tutuşmalarının ise yangınları beraberinde getirdiğini belirtti. Ekipler, kurallara uygun olarak kurulmayan ve yakılmayan soba, kalorifer, baca ile elektrikli ısıtıcı ve voltaj dalgalanmalarından zarar gören diğer elektrikli eşyalar yangın ve zehirlenme riskini artıran faktörler arasında yer aldığını belirtti.



İş yerleri yılda iki, konutlar ise bir kez baca temizliği yaptırmalı

Vatandaşların dilekçe ile talebi üzerine baca temizliklerine giden İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, temizlikleri itina ile gerçekleştirirken, baca temizlikleri sayesinde hem gazdan yaşanabilecek zehirlenmelerin önüne geçileceğini hem de bina yangınlarına engel olunacağını kaydetti. Ekipler, sobayı yakmak için benzin, tiner gibi kolay parlayıcı ve yanıcı maddelerden uzak durmanın önemine dikkat çekti. İş yerlerinin yılda iki, konutların ise bir kez baca temizliği yaptırması gerektiğini kaydeden ekipler, elektrikli ısıtma cihazlarının tesisat ve genel bakımlarının yapılması, sigorta kutularında kaçak akım rölesi bulunması ve çoklu elektrik priz kullanımında fazla akım çeken birden fazla cihaz kullanılmaması uyarısında bulundu.



“Kurum bağlayan bacalar tehlike arz ediyor”

İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nda görevli İtfaiye Eğitim Amiri Levent Derya, kış aylarının gelmesiyle birlikte yangın ve zehirlenme olaylarında yaşanan artışa değinerek, “Yangının sebeplerinden birincisi kaloriferler, ikincisi bacalar, üçüncüsü normal ve düzgün kurulmayan sobalar, dördüncüsü ısıtıcılar, beşincisi de evdeki prizler. Kaloriferler, bacalar ve uygun kurulmayan sobalar veya düzgün yapılmayan bacalar zamanla kurum bağlıyor. Kurum bağladıktan sonra bu karbonmonoksit gaz hem zehirlenmeye hem de yangın çıkmasına sebep oluyor. Sobalarla ve bacalarla birlikte ısıtıcılar da çok önemli. Isıtıcılarda ara kablo kullanılıyor. Bu ara kabloları gerekmedikçe kullanmasınlar. Gelen yüksek voltaj, ara kabloya veriyor, ara kablo da zayıf olduğu için yangına sebep oluyor ve evdeki insanların zehirlenmesine sebep oluyor” dedi.



“Evden çıkarken buzdolabı hariç bütün fişleri çekin”

Vatandaşları evde dikkat etmeleri gereken noktalarda da uyaran Derya, “Evden çıkarken buzdolabı hariç, bütün fişlerimizi çekelim, gece yatarken cep telefonumuzun fişini şarjda bırakmayalım. Kesinlikle buzdolabı hariç, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırınlı ocak, bunların fişlerini çekelim, çünkü gece elektrik kesilmesi durumunda, elektrik tekrar gelirken yüksek voltaj evde yangına sebep oluyor. Evde yangın çıktığı an siz yatarken zehirlenmeye sebep oluyor” diye konuştu.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yangın, zehirlenme gibi herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılması durumunda vatandaşların zaman kaybetmeden 112’yi aramalarının önemine dikkat çekti.

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