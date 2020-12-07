Mersin, koronavirüste 'kırmızı alarm' veriyor



Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs vaka artışını yüzde 50 olarak açıkladığı Mersin'de yoğunluk haritası `yüksek risk´ anlamına gelen kırmızı renge büründü. Kentte yaşayanlar herkesin kurallara uymasını istedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs vaka artışının en fazla olduğu 5 ilden biri olarak açıkladığı Mersin'de artışlar Hayat Eve Sığar (HES) mobil uygulamasına da yansıdı. Harita son iki haftada kentin neredeyse tamamında `yüksek risk´ anlamına gelen kırmızı renge büründü. Özellikle kent merkezi, Tarsus ilçesi ve Erdemli ilçeleri yüksek risk altında. Diğer ilçeler de yine harita kırmızıya dönüyor.

BAKAN KOCA UYARDI

Mersin'in yüksek risk altında olduğu uyarısını yapan Bakan Koca, "Mersin'de artış yüzde 50, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 74. Alışkanlıklarımıza teslim olmayalım. Kısıtlamaları fırsata çevirelim. Tedbirlere daha sıkı uyarak sağlık çalışanlarımıza destek olalım. Mücadele birlikte kazanılır" ifadesini kullandı.

VATANDAŞLAR TEDİRGİN

Artan vakalardan dolayı tedirginlik yaşayan vatandaşlar ise kurallara uyulmasını istedi. Kentte esnaflık yapan Aydın Korkmaz, vatandaşların tedbirleri gevşettiğini söyledi. Korkmaz, maske, hijyen ve sosyal mesafe uyarısı yaptı. Vatandaşların maskeye, sosyal mesafeye dikkat etmediğini belirten Yelda Yaman da, "Maskeyi kimisi takıyor, kimi takmıyor. Sosyal mesafeye dikkat edilmiyor. Bu kurallara uyulursa vaka sayıları düşer" diye konuştu.

Pandeminin başındaki dikkatin azaldığını kaydeden Muammer Çoban ise, "İnsanlar rahat rahat geziyor. İnsanlar kendilerini evlerinde izole etmeli. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmasınlar. Komşusuna, eşine, dostuna ziyareti bu dönemde kısıtlasınlar" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2020-12-07 12:29:06



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