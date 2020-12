Bebekken geçirdiği hastalık nedeniyle bedensel engelli oldu, yılmadı hayata tutundu

Soner AYDINAdnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)MERSİN'de henüz 9 aylıkken geçirdiği çocuk felci hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan Seden Serin (40), zorlu geçen çocukluğun ardından hayata tutunmayı başardı.

Mersin'de 9 aylıkken çocuk felci geçiren Seden Serin'in hayatı, zorluklar içerisinde geçti. Arkadaşları koşup, oynarken Serin ise azmi ve mücadelesi ile yaşama tutunmaya çalıştı. Hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Seden Serin, ilk ve ortaokulu dışarıdan bitirdi. Bağış ile hediye edilen akülü sandalye ile hayatı değişen Serin, okuma azmini kaybetmeyerek üniversite okudu. 5 yıl önce Mezitli Belediyesi'nde santral görevlisi olarak işe başlayan Serin, hayat hikayesini, yaşadığı zorlukları anlattı.

'TÜM KAPILAR YÜZÜME KAPANDI'

27 yaşına kadar evde oturduktan sonra hediye edilen akülü sandalye ile iş arayan ancak tüm kapılar yüzüne kapanan Serin, "9 aylık iken çocuk felci geçirdim, el ve ayaklarımdan felç oldum. Birçok ameliyata girdim. Bu ameliyatların ardından uzun süre evde kaldım. 27 yaşına kadar evde oturmak zorunda kaldım. Tabi bu süreçte okumaktan vazgeçmedim. İlkokuldan üniversiteye kadar eğitimimi tamamladım. Kendimi her konuda yetiştirdim. Bağış yolu ile gelen bir akülü sandalyeyi kullanarak kurslara katıldım. Kendimi yeteri kadar geliştirdikten sonra iş aramaya başladım. Çeşitli yerlerde iş başvurularım oldu ama her kapı yüzüme kapandı. Engellilere uygun ortam olmadığı gerekçesiyle her seferinde olumsuz yanıt aldım. Mezitli Belediyesi'ne yaptığım başvuru kabul edildi. İlk olarak çocuk kütüphanesinde görev yaptım. Oradan santrale geçtim. 5 yıldır burada görev yapıyorum. Bu süreçte açıkögretimden Sosyal Bilimler Fakültesini bitirdim. Şimdi de tıbbı sekreterlik bölümü okuyorum. Okumayı, yeni şeyler öğrenmeyi, kendimi geliştirmeyi hiç bırakmadım" dedi.

'EN BÜYÜK PROBLEMİMİZ ULAŞIM'

Sosyal yaşamda zaman zaman zorluklarla karşılaştıklarını belirten Serin, "Engellilerin kamu hizmetlerine erişiminin sağlanması, ortama ayak uydurması için destek olunması çok önemli. Ulaşım bizim büyük problemimiz. Ulaşımda yaşadığımız sıkıntılar hayatımızı olumsuz etkiliyor. İnsanlar bilinçli ve birbirine saygılı olduğu sürece hiçbir sıkıntı yaşanmayacağını düşünüyorum. Otobüse binerken ve inerken otobüs şoförleri durağa yanaşmıyorlar. Bizim nasıl bineceğimizi düşünmüyorlar. Yaya geçitlerinden geçerken beklemiyorlar, yol vermiyorlar. Kaldırımlar işgal altında. Yoldan gitmek zorunda kalıyoruz. ATM'lerin boyuna yetişemiyorum. Bunun gibi birçok şey yaşanıyor ve bilinmiyor" diye konuştu.

'ENGELLİLER İŞ HAYATINA KATILSIN'

Engellilerin evden çıkarak yaşama katılmasını isteyen Serin, "Tam umutsuzluğa düştüğüm anda iş sahibi oldum. İnsanın kendi parasını kazanması çok güzel bir duygu. Engelliler evde oturmasın. İş hayatına katılsın." tavsiyesinde bulundu.

'ENGELLİ DOSTU KENT YARATIYORUZ'

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da, "2019'da yeni belediye binası inşa ettik. Belediyemi engellilerin rahat ulaşmasına uygun hale getirdik. Belediyemize gelen engelli arkadaşlarımız hiçbir engelle karşılaşmadan işlemlerini yapabiliyor. Engelli dostu belediye parolamızı yerine getiriyoruz. Sokakları, caddeleri ve parkları da engellilere uygun hale getiriyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN-Adnan AÇIKGÖZ

2020-12-08 08:49:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.