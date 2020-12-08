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(Özel) Dalında 1,5 markette 8 lira Türkiye’nin narenciye deposu Mersin’de narenciye hasadı devam ediyor. Tarım işçileri, gün ağarır ağarmaz narenciye bahçelerinde mandalina ve portakal kesimine başlıyor Ziraat Odası Başkanı Demir: "Bu yıl ülke genelinde narenciyede 5-6 milyon ton üretim bekliyoruz" "Mandalina dalında 1,5-1,8 lira arasındayken, büyük şehirlerde 8 liraya; dalında 2,5- 2,6 lira arasında olan portakal ise 10 liraya kadar çıkıyor"

İHA

(Özel) Dalında 1,5 markette 8 lira Türkiye’nin narenciye deposu Mersin’de narenciye hasadı devam ediyor. Tarım işçileri, gün ağarır ağarmaz narenciye bahçelerinde mandalina ve portakal kesimine başlıyor Ziraat Odası Başkanı Demir: "Bu yıl ülke genelinde narenciyede 5-6 milyon ton üretim bekliyoruz" "Mandalina dalında 1,5-1,8 lira arasındayken, büyük şehirlerde 8 liraya; dalında 2,5- 2,6 lira arasında olan portakal ise 10 liraya kadar çıkıyor"

– Türkiye’nin narenciye deposu Mersin’de narenciye hasadı devam ediyor. Mersin Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Turgut Demir, ülke genelinde narenciyede bu yıl 56 milyon ton rekolte beklediklerini söyledi. Fiyat farkına da dikkat çeken Demir, “Mandalina dalında 1,51,8 lira arasındayken, büyük şehirlerde 8 liraya; dalında 2,5 2,6 lira arasında olan portakal ise 10 liraya kadar çıkıyor” dedi.
Türkiye narenciye üretiminin yüzde 25’ini karşılayan Mersin’de, daha gün ağarmadan yataklarından kalkan tarım işçileri, özellikle korona virüs salgınına karşı bir kez daha ön plana çıkan C vitamini deposu mandalina ve portakal kesimini aralıksız sürdürüyor.

Türküler söyleyerek hasat yapıyorlar
Mersin’in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kürkçü Mahallesi'ndeki narenciye bahçelerinde mandalina ve portakal hasadı yapan işçiler, sabah saat 04.30’da kalkıp 05.30’da yola düşüyor ve 07.00’de kesime başlıyor. Tarsus’un Beylice, Topaklık ve Meşelik köylerinden bahçelere gelen narenciye işçileri, bu günlerde satsuma cinsi mandalinanın hasadını gerçekleştiriyor. Türküler söyleyerek mandalina kesen işçiler, işlerinin kolay olduğunu belirterek, “Narenciye C vitamini deposu, sağlığımız için çok iyi. Biz topluyoruz, Türkiye’miz de yesin. Herkese afiyet olsun” dediler.

“Narenciye hasadı son sürat devam ediyor”
Narenciye bahçesinde hasat devam ederken İHA muhabirine açıklama yapan Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Turgut Demir, Mersin’de narenciye hasadının en hızlı döneminde son sürat devam ettiğini söyledi. 3 Eylül’de erkenci mayer cinsi limona ihracat izni verilmesiyle narenciye hasadına başlandığını belirten Demir, daha sonra da erkenci mandalina, greyfurt ve erkenci portakal çeşitlerinin hasadına kademe kademe geçildiğini ifade etti. Demir, “Narenciyenin çok fazla çeşidi üretiliyor artık. Yeni çeşitler de var, bunlarla beraber ürün gamı genişledi. Her ayda farklı ürünlerle beraber üretimi uzun vadeye yayarak piyasaya arzı destekliyoruz. Bu da arz ve tüketimi senkronize bir şekilde hareket ettiriyor. Şu an hasadı yapılan bahçede satsuma cinsi mandalina kesimi yapılıyor. Covid19 salgınıyla beraber de C vitamini bakımından çok önemli bir potansiyele sahip olan narenciye çeşitlerini halkımıza ve yurt dışına sunmak için hasadımız son sürat devam ediyor” diye konuştu.

“Dalında 1,5 lira, markette 8 lira”
“Ülkemizde bu yıl tüm çeşitlerde 56 milyon ton üretim bekliyoruz” diyen Demir, narenciyenin bahçeden çıktığı fiyatla büyük şehirlerdeki market ve manavlarda satılan fiyatı arasındaki farka da dikkat çekti. Demir, “Üreticimizin dalda sattığı mandalinanın kilo fiyatı kalitesine göre 1,5 lira ile 1,8 lira arasında değişiyor. Fakat İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlere gittiğinde tüketicinin aldığı fiyat 5 lira ile 8 lira arasında rakamlar olduğunu duyuyoruz. Portakal ise bugün itibariyle dalında 2,5 lira ile 2,6 lira arasında; marketlerde ise 510 lira arasında fiyat duyuyoruz” şeklinde konuştu.

“Aşırı sıcak hava ıskarta oranını arttırdı”
Narenciye üreticisinin yaşadığı sıkıntılara da değinen Oda Başkanı Demir, çiftçinin girdi maliyetlerinin yükselmesinin yanında 2020’nin Mersinli üreticiler açısından sıkıntılı bir yıl olduğunu dile getirerek, “Ocak ayında sel, şubatta don, martnisan aylarında dolu, mayısta sıcak poyraza maruz kaldık. En son ağustos ayında da 5253 dereceleri görerek meyvelerin dış cephesinde yanıklar meydana geldi. Bunlar da ıskarta oranını artırdı. Iskarta oranları eskiden yüzde 56 civarında olurken, bu yılki en son sıcaktan yüzde 2024 bandına kadar çıktı. Hasat sırasında işçiler burada seçiyorlar, ayrıca narenciye paketleme fabrikalarında tasnif edilirken de ıskarta seçiliyor ve en kaliteli, sağlıklı ürünler tüketicinin sofrasına gidiyor” ifadelerini kullandı.

“Üretimi planlamamız lazım”
Narenciye üretiminin Türkiye’ye yetecek düzeyde olduğunu, hatta her yıl biraz daha arttığını kaydeden Demir, ancak üreticiler aynı ürüne yönelince fiyatların da düştüğüne dikkat çekti. Mayer cinsi limonu buna örnek veren Demir, “Bizim tarım politikalarını tamamen gözden geçirmemiz gerekiyor. Üretimimizi planlamamız lazım. Son yıllarda çok fazla mayer cinsi limon dikildi. Mayer cinsi limon ilk başta hasada 33,5 TL bandında başlarken, şu an 80 kuruş ile 1,2 lira arasında fiyatlara kadar düştü. Ürünün arzının fazlalaşmasıyla beraber fiyatlar aşağıya düştü. Mayer limon bahçeleri yerine farklı ürünlere devam etmemiz lazımdı. Ovanın tamamında narenciyeye yönelmek yerine pamuğa devam etmeliydik mesela. İthal etmek zorunda kaldığımız ürünleri ithal etmeyecek şekilde bir planlama yapıp ülkemizin var olan iklimini, toprağını, suyunu en optimum şekilde değerlendirebilmeliydik. Narenciyede üretimimiz her geçen yıl artıyor. Bu anlamda ülkemizin hiçbir sıkıntısı yok. Ülkemiz tarımsal sanayiye de yönelirse, ikinci kalite ürünler sanayide kullanılırsa bu birinci kalite ürünün fiyatını yukarıya çekecektir. Bu da çiftçinin cebine direk olarak yansıyacaktır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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