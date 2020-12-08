Macit Özcan Spor Kompleksi renkli asfaltla yenilendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, zemin iyileştirme ve çevre düzenlemesi ile Macit Özcan Spor Kompleksini yeniledi. Teknik ekipler, 5 bin 300 metrekare alana dekoratif desenli renkli sıcak asfalt döktü. Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri ise genel temizlik ve budama işlemlerinin yanı sıra çiçek dikimi gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri işbirliğinde Macit Özcan Spor Kompleksinde zemin iyileştirme ve çevre düzenleme çalışması yapıldı. Pandemi sonrası hayatın normale dönmesiyle daha aktif hale gelecek olan tesis, her yaştan sporcuyu ağırlamak için yenilendi.

Teknik ekipler, bin 500 ton plentmiks malzeme ile zemin iyileştirme çalışmasıyla yüzeyi sıcak asfalta hazırladı ve turuncu, antrasit, gri renkleri kullanarak dekoratif desenli asfalt uygulaması yaptı. Çalışma için 2 bin ton sıcak asfalt döken ekipler, orta refüj ve kenar bordürleri ile tesis girişindeki traverten mermerleri değiştirdi.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan ekipler ise Macit Özcan Spor Kompleksinde çevre düzenlemesi gerçekleştirdi. Genel budama, temizlik, mevsimlik çiçek, çalı grubu dikimi ve gerekli yerlere çimlendirme çalışması yapan ekipler, spor kompleksinin yeşil yüzünü daha canlı bir görünüme kavuşturdu. Sahanın sulama hatlarının kontrolünü de sağlayan ekipler, saha çitlerinin bakım ve boyamasını gerçekleştirdi.

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