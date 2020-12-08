Çukurova Basketbol'da hedef, seriyi sürdürmek Kulüp Başkanı Ali Adalıoğlu: "Zor da olsa Galatasaray maçını kazanacağımıza inanıyorum"

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi Kadın Basketbol, yarın oynayacakları Galatasaray maçını da kazanıp, 7'de 7 yapmak istiyor. Kulüp Başkanı Ali Adalıoğlu, "Zor da olsa Galatasaray maçını kazanacağımıza inanıyorum" dedi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ne iyi başlayamayan Mersin ekibi, son 6 haftada aldığı galibiyetlerle toparlandı. Lige Botaş ile oynayarak başlayan turuncubeyazlı ekip, ilk maçını evinde kazandı. Ardından Nesibe Aydın Spor Kulübü, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye mağlup olan Mersin ekibi, Başantrenör Olcay Orak'ın göreve gelmesiyle, 6'da 6 yaptı. Turuncubeyazlı ekip, sırasıyla Çankaya Üniversitesi Spor Kulübü, OGM Orman Gençlik, İzmit Belediye spor Kulübü, Kayseri BB, Hatay Büyükşehir Belediye Spor ve Elazığ İl Özel İdare Basketbol'u mağlup ederek, galibiyet serisi yakaladı. Ligde 10 maçta 6 galibiyet, 4 mağlubiyet alan Mersin ekibi, 17 puanla 4. sırada yer alıyor. Bu maçlarda rakip potaya 798 sayı atan turuncubeyazlılar, potasında ise 756 sayı gördü. Ligin 11. haftasında evinde Galatasaray ile karşılaşacak olan Güney ekibi, bu maçı da kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor.



"İyi bir seri yakaladık"

Takımın son durumuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Ali Adalıoğlu, takımın artık toparlandığını söyledi. Olcay Orak ile birlikte 6 maçta 6 galibiyet alarak iyi bir seri yakaladıklarını vurgulayan Adalıoğlu, "Şu anda ligde 4. sıradayız. Tabi lig başında sıkıntılar olmuştu. Lige Ceyhun Yıldızoğlu hocamızla başlamıştık. 4 maçta 1 galibiyet aldık. Ancak Ceyhun hocanın koçluğunu, antrenörlüğünü kimse tartışamaz. Hocamızın kadın basketbolunda ayrı bir yeri vardı. Tabi bazen kimya tutmuyor ve bu olumsuzluklar yaşanıyor. Şu anda iyi durumdayız. 10 oyuncumuz da her an sahada olabiliyor. Bu basketbolda çok önemli. Basketbolda rotasyonunuz iyi olmazsa, 67 kişi ile maç kazanmak mümkün değil. Biz diğer takımlara göre bir yabancı eksiği ile 3 yabancı ile oynuyoruz ama bu oyuncularımız da çok iyi ve oyunda etkililer. Ayrıca kenardan da gerekli desteği görmeye başladılar ki son haftalarda bunun meyvesini topluyoruz" diye konuştu.



"Galatasaray maçını kazanacağınızı düşünüyorum"

Çarşamba günü Galatasaray ile maçlarının olduğunu kaydeden Adalıoğlu, "Galatasaray bu ligin Fenerbahçe’den sonra en güçlü takımlarından biri. Zaten klasmandaki yeri, oynadığı 10 maçta 9 galibiyet almış. Zor bir maç olacak. Sonuna kadar çekişme olacak. Belki maç uzatmaya da gidebilir. Ancak zor da olsa kazanma şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum. Maçı kazanarak yükselişimize devam etmek istiyoruz. Hedefimiz playoff. Tabi playoff’ta da iyi bir sıralama kapmak. Finale gitmek için playoff’ta sıralama çok önemli. Yani 2,3 olmanız çok önemli. Direkt liderle karşılaşmamak çok önemli. İyi bir yer alacağımıza düşünüyorum. Takıma oyuncu takviyesi yapmayı düşünmüyoruz. Hatta oyuncularımızdan biri olan Nuran’ı Elazığ’a yolladık. Fatma iyileşti. Şu anda 1, 2, 3, 4, 5 numarada sıkıntımız yok. Takımımız hem deneyimli hem de genç bir kadroya sahip. Buda bizim için çok önemli. Mücadele gücümüzü artırıyor. Mersinliler maalesef korona virüs dolayısıyla maçlara gelemiyorlar ama gönülleri bizimle birlikte olsun. Bazen de televizyonda maç oynandığı zaman bizi izlesinler, desteklerini versinler" şeklinde konuştu.

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