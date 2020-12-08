Mersin'de bonzai satıcıları suçüstü yakalandı

Mersin'de 'uç' olarak bilinen bonzai türü uyuşturucu madde sattıkları belirlenen 2 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erdemli ilçesi Kargıpınarı Mahallesi'nde uyuşturuc ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Takibe alınan 2 şüpheli, jandarma ekiplerini fark ederek motosikletle kaçmaya çalışırken yakalanırken, attıkları poşetler içerisinde yapılan aramada 55 paket halinde içime hazır 'uç' olarak tabir edilen bonzai türü uyuşturucu ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.