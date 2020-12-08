Limon bahçesinde kumar oynayan 4 kişiye 20 bin lira ceza



Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE(Mersin), (DHA)-MERSİN´in Silifke ilçesinde kumar oynarken yakalanan 4 kişiye toplam 20 bin TL ceza kesildi.

Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atayurt Mahallesi'ndeki limon bahçesinde bulanan kulübede kumar oynandığı ihbarını aldı. Ekipler, savcılıktan alınan arama kararıyla kulübeye baskın yaptı. Baskında kumar oynarken yakalanan 4 kişiye, Kabahatler Kanunu ve koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket etmekten toplam 20 bin 200 TL ceza uygulandı.

Limon bahçesi ile kulübe sahibi hakkında ise 'Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı.

Kulübede yapılan aramada, kumar masasında 70 TL ile 1 yazboz kağıdı, 4 ıstaka ve 104 okey taşı ele geçirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Silifke Atike CEYLAN KAÇAR

2020-12-08 13:02:56



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