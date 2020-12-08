Sit alanında kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

Mersin'in Silifke ilçesinde ikinci derecede sit alanı içerisinde define aramak amacıyla kazı yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Canbazlı Mahallesi Tol mevkiinde bulunan ikinci derece arkeolojik sit alanı içiresinde define aramak amacıyla kazı yapan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Kazı yapılan bölgede yapılan kontrollerde, iki kürek, bir kazma, bir balyoz, plastik kova ve ip ele geçirildi.

2 şüpheli sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı.

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