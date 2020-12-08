Mersin'de kaçak kazıya jandarmadan suçüstü

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Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE(Mersin), (DHA)MERSİN'in Silifke ilçesinde, 2´nci derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapan 2 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Silifke Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçe sınırlarında kaçak kazı yapıldığı bilgisini aldı. Cumhuriyet Savcılığı´ndan alınan kararla harekete geçen ekiplerin düzenlendiği operasyonda, Canbazlı Mahallesi Tol mevkisinde bulunan 2´nci derece arkeolojik sit alanında define aramak amacıyla kazı yapan 2 kişi, suçüstü yakalandı. Bölgede yapılan kontrollerde 2 kürek, 1 kazma, 1 balyoz, plastik kova ve ip ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Silifke Atike CEYLAN KAÇAR

2020-12-08 13:56:35



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