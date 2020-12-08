Birlikte yaşadığı iddia edilen kadını öldürdü, 2 gün cesedi başında bekledi

Mersin'de birlikte yaşadığı iddia edilen 38 yaşındaki kadını bıçaklayarak öldüren şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınırken, zanlının pazar gününden bu yana ceset başında beklediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde bulunan Kübra Sitesindeki bir daireden kötü kokular geldiğini fark eden site sakinleri, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, yaptıkları araştırmada, kokunun, sitenin C bloğundaki ikinci katında bulunan daireden geldiğini belirledi. Bunun üzerine kapıyı kırarak içeriye giren ekipler, bir kadının yerde yatan cesediyle karşılaşırken, şüpheli İsmet Ç.'yi de (61) cesedin başında yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 38 yaşındaki Tüba Ateş'in iki gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin evde yaptığı çalışma sonrası kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Zanlı İsmet Ç.'nin cinayeti pazar günü işlediği, iki günden bu yana da cesetle birlikte aynı evde beklediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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