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Türkiye Cimnastik Milli Takımı'nda hedef şampiyonluk

DHA

Türkiye Cimnastik Milli Takımı'nda hedef şampiyonluk


Adnan AÇIKGÖZ-Soner AYDIN / MERSİN,(DHA)Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası yarın Mersin´de başlayacak. Şampiyona hazırlıklarını tamamlayan Türkiye Cimnastik Milli Takımı'nda hedef hem bireysel hem de takım olarak şampiyonluk yaşamak.
Mersin´de yarın başlayacak Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası´nda 21 ülkeden 218 sporcu madalya mücadelesi verecek. Türkiye´yi şampiyonada 5 kadın, 5 erkek olmak toplamda 10 sporcu temsil edecek. Yarın yapılacak olan seremoni ile başlayacak şampiyona öncesinde organizasyonun düzenleneceği Mersin Cimnastik Salonu'nda turnuvanın basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Avrupa Cimnastik Birliği'nin Azerbaycanlı Başkanı Farid Gayibov, milli cimnastikçiler Ümit Şamiloğlu, Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder ve Abdelrahman Elgamal katıldı.
Şampiyonanın Türkiye ve Mersin kazandırılması sürecinden söz eden Federasyon Başkanı Suat Çelen, "Covid-19 sebebi ile bütün dünyada oluşan bu salgından cimnastik de ciddi anlamda etkilendi. Şampiyonanın kadınlar ayağı Fransa'da, erkekler ayağı Azerbaycan'da olacaktı. Sonrasında Fransa yapamayacağını bildirdikten sonra, Avrupa Cimnastik Birliği'nin başkanı Azerbaycanlı olması sebebi ile şampiyonanın tamamını Azerbaycan'a üstlendi. Fakat daha sonra Azerbaycan'da da pandemiden kaynaklı organizasyon yapılamayışı ile bizimle beraber 4 ülke aday oldu. Birlik Başkanı Gayibov'a ve yönetimine bu organizasyonu bize güvenip verdikleri için teşekkür ediyorum. Türk cimnastiğinin son zamanlardaki yükselişi, spor organizasyonlarındaki başarısı, performansta da artarak devam ediyor. Bu yarışmada da sporcularımızın Avrupa'da madalyaları var. Burada da büyük şampiyonluklar alarak bayrağımız dalgalandıracaklarına inanıyorum" dedi.
TAKIM KAPTANI ŞAMİLOĞLU: MADALYALARI KATLAYACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ
Her zaman madalya kovalayan bir takım olduklarını ifade eden Milli sporcu ve takım kaptanı Ümit Şamiloğlu ise "Güzel ve büyük bir takımız. Her zaman Avrupa'da madalyaya oynayan bir takımız. Ben 40 yaşımda, bir kere daha bu takımın kaptanlığını yaptığım için çok mutluyum. Bizim Avrupa şampiyonalarındaki serüvenimiz, 2008'de benim ilk madalyamla başlamıştı. 2018'de İbrahim Çolak'ın gümüş, 2019'da da Ferhat Arıcan'ın bronz madalyası ile son bulmuştu. Bu devam edecek. 3 madalyamızı katlayacağımızı düşünüyoruz. Hiç takım madalyamız yok, hiç Avrupa şampiyonluğumuz yok. Diliyorum ki hem takım olarak madalya alacağız, eğer ki altın olursa çok başka olur. O madalyayı alırsak da Avrupa cimnastik tarihinde madalya almış en yaşlı sporcu olma unvanını da almış olacağım. Cumartesi günü bunları sunmuş, ülkemize böyle bir başarı armağan etmiş olacağız" diye konuştu.
FERHAT ARICAN: YENİ 'ARICAN HAREKETİ' GELİYOR 
Turnuvaya çok iyi hazırlandıklarını dile getiren Ferhat Arıcan, "Bu takım daha büyük tarihler yazmak için yarışmayı bekliyor. Antrenmanda yeni hareketimi denedim. Dünya literatürüne girecek 3'üncü yeni Arıcan Hareketi geliyor. Onu da aksaklık çıkmazsa yarışmalardan birinde sergileyerek dünya literatürüne geçmek istiyorum" ifadesini kullandı.
Avrupa Cimnastik Birliği Başkanı Farid Gayibov ise şampiyonaya hazırlanma adına başarılı bir süreç geçirildiğini kaydetti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Müsabaka alanının genel görüntüsü 
-Dezekfeksiyon işlemi
-Heyet ve sporcuların görüntüsü 
-Federasyon Başkanı Suat Çelen'in açıklaması 
-Avrupa Cimnastik Birliği Başkanı Farid Gayibov'un açıklaması
-Takım kaptanı Ümit Şamiloğlu'nun açıklaması
-Ferhat Arıcan'ın açıklaması DHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)
2020-12-08 16:00:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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