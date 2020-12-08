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Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası Mersin’de başlıyor Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda 34. Artistik Cimnastik Erkekler Şampiyonası ile başlayacak dev organizasyona, kadınlarla birlikte 21 ülkeden 218 sporcu katılacak Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen: “Şampiyonlukları alarak bayrağımızı dalgalandıracaklarına inanıyorum” Avrupa Cimnastik Birliği Başkanı Farid Gayibov: “Türkiye takımının fazla madalya kazanacağına inanıyorum”

İHA

Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası Mersin’de başlıyor Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda 34. Artistik Cimnastik Erkekler Şampiyonası ile başlayacak dev organizasyona, kadınlarla birlikte 21 ülkeden 218 sporcu katılacak Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen: “Şampiyonlukları alarak bayrağımızı dalgalandıracaklarına inanıyorum” Avrupa Cimnastik Birliği Başkanı Farid Gayibov: “Türkiye takımının fazla madalya kazanacağına inanıyorum”

Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası yarın Mersin’de başlıyor. Genç ve Büyük Erkekler bölümü 913 Aralık, Genç ve Büyük Kadınlar Bölümü 1720 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek dev şampiyonada 21 ülkeden 218 sporcu madalya için mücadele edecek. Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, “Sporcularımızın şampiyonlukları alarak bayrağımızı dalgalandıracaklarına inanıyorum” dedi.
Önce Fransa’nın, ardından Azerbaycan’ın organizasyondan çekilmesiyle Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası’na talip olan Mersin, yarından itibaren heyecanlı mücadelelere sahne olacak. Şampiyona, hazırlıkları Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde, Mersin Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından iki ay gibi kısa bir sürede tamamlanan Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilecek. Şampiyonada Türkiye’yi erkeklerde Ümit Şamiloğlu, Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder ve Abdelrahman Elgamal, kadınlarda ise Göksu Üçtaş Şanlı, Dilara Yurtdaş, Bilge Tarhan, Cemre Kendirci ve Ece Yağmur Yavuz temsil edecek.
Korona virüs (Covid19) salgınına karşı her türlü önlemin alındığı salonda, şampiyonada yarışacak takımlar da son antrenmanlarını yapıyor.

Çelen: “Şampiyonlukları alarak bayrağımızı dalgalandıracaklarına inanıyorum”
Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, yarın başlayacak 34. Artistik Cimnastik Erkekler Şampiyonası öncesinde Olimpik Cimnastik Salonu'nda, Avrupa Cimnastik Birliği Başkanı Farid Gayibov ve Türkiye’yi temsil edecek sporcularla birlikte basın toplantısı düzenledi. Spor şehri olan Mersin’i ‘marka şehir’ yapma noktasındaki gayretlerinin Avrupa Şampiyonası ile perçinlendiğini belirten Çelen, Covid19 salgınından cimnastik sporunun da ciddi anlamda etkilendiğini söyledi. Pandemi nedeniyle Fransa ve Azerbaycan’ın şampiyonadan çekilmelerinin ardından Türkiye ile birlikte 4 ülkenin organizasyona talip olduğunu hatırlatan Çelen, “Avrupa Cimnastik Birliği Başkanı Gayibov ve yönetimine, böylesine zor bir zamanda bu organizasyonu bize güvenip verdikleri için teşekkür ediyorum. Türk cimnastiğinin son zamanlardaki yükselişi, spor organizasyonlarındaki başarısı, performansta da artarak devam ediyor. Bu yarışmada da ülkemizi temsil edecek sporcuların hepsinin Avrupa’da madalyaları var. Burada da büyük şampiyonlukları alarak bayrağımızı dalgalandıracaklarına inanıyorum. En büyük hedefimiz, özellikle erkek cimnastikte takım olarak madalya kovalamak. Umarım, burada da sporcularımız bu zor günlerde ülkemizin yüzünü güldürmeye devam edecekler” dedi.

“Dünya cimnastiğinin 2020’deki en büyük organizasyonunu yapıyoruz”
Böyle büyük bir organizasyonu Avrupa’da bu kadar kısa sürede düzenleyebilecek ülke sayısının yok denecek kadar az olduğunu vurgulayan Çelen, “İnşallah bu organizasyonu problemsiz bir şekilde yürütürüz. Çok ciddi Covid önlemleri alınıyor. Salon içerisinde ve otel bölgelerindeki hiç kimse testsiz bulunmuyor. O bakımdan güvenli bir şekilde bu organizasyonu yapmayı hedefliyoruz. Umarım artistik erkeklerden önce madalyalarımız gelecek ve daha sonrasında da kadınlarımız başlayacak. Dünya cimnastiğinin 2020’deki en büyük organizasyonunu yapıyoruz. Bu bağlamda da bizim için ayrı anlam taşıyor bu organizasyon” diye konuştu.

Gayibov: “Türkiye Cimnastik Federasyonu kısa sürede çok güzel başarılara imza attı”
Avrupa Cimnastik Birliği Başkanı Farid Gayibov da organizasyonu en yüksek seviyede yapan Türkiye’ye teşekkür ederek sözlerine başladı. Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun kısa süre içinde çok güzel başarılara imza attığını dile getiren Gayibov, “2019’da Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandılar. Bu şampiyonada da Türkiye takımının fazla madalya kazanacağına inanıyorum. İki hafta önce de Türkiye ritmik cimnastik takımı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Onun için de tebrik ediyorum. Tüm sporculara yarışmalarda başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Şamiloülu: “Üç madalyamızı katlayacağımızı düşünüyoruz”
Büyük Erkekler Türkiye Takım Kaptanı Ümit Şamiloğlu ise organizasyon çerçevesinde yüksek güvenlik önlemleri alındığını, tüm sporcuların çok korunaklı ve sağlıklı bir şekilde yarışmaya hazırlandıklarını ifade etti. Şamiloğlu, “Herkes çok memnun. Güzel bir organizasyon olacak. Güzel ve büyük bir takımız. Her zaman Avrupa’da madalyaya oynayan bir takımız. Ben 40 yaşımda bu yetenekli, güçlü gençlerin arasında bir kere daha takıma girip kaptanlık yapma şansı bulduğum için çok mutluyum. Avrupa şampiyonalarındaki serüvenimiz 2008’de ilk benim madalyamla başlamıştı. 2018’de İbrahim Çolak’ın gümüş madalyası, 2019’da da Ferhat Arıcan’ın bronz madalyasıyla son bulmuştu. Aynen devam edeceğiz ve üç madalyamızı katlayacağımızı düşünüyoruz. Hiç takım madalyamız yok. Hiç Avrupa şampiyonluğumuz yok. Diliyorum ki hem takım olarak madalya alacağız hem de altın olması bizim için çok başka olur. Eğer o madalyayı alırsam, Avrupa jimnastik tarihinde madalya almış en yaşlı sporcu unvanını da almış olacağım. Cumartesi günü inşallah bu üçünü bir arada sizlere sunmuş, ülkemize böyle bir başarı armağan etmiş olacağız. Güzel bir süreç bizi bekliyor. Tüm sporculara sağlık dolu bir yarışma diliyorum” şeklinde konuştu.

Arıcan: “Dünya literatürüne girecek üçüncü yeni Arıcan hareketi geliyor”
Ferhat Arıcan da 9 ay sonra uluslararası bir yarışmaya katılmalarının heyecan verici olduğunu söyledi. Şampiyonanın Türkiye’de yapılmasının hem sporcuların hem de Türk halkının motivasyonunu artırdığını vurgulayan Arıcan, “Sadece uluslararası başarılar almak değil, uluslararası organizasyonlar yapabildiğimizi de Türkiye olarak gösterdik. Çok iyi hazırlandık. Özellikle pandemi dönemi bizi daha geliştirdi ve hedefimize daha çok odakladı. Bu takım daha önce tarih yazdı, şimdi de daha büyük tarihler yazmak için yarışmayı bekliyor. Hazırız. Bir sürpriz daha söylemek istiyorum; bugün antrenmanda yeni hareketimi denedim ve dünya literatürüne girecek üçüncü yeni Arıcan hareketi geliyor. Yarışmalardan birinde yapıp dünya literatürüne sokmak istiyorum” dedi.
İbrahim Çolak ise pandemiden önce omuz ameliyatı geçirdiğini, Avrupa şampiyonasına katılamayacağı için üzüldüğünü, ancak şampiyonalar ertelenince mutlu olduğunu dile getirdi. Yarışmaya katılmasının yaklaşık 2 hafta önce kesinleştiğini kaydeden Çolak, “Şu anki performansım dünya şampiyonasındaki gibi değil ama seçme yarışmasındaki performansımda dünya şampiyonasına yakın puanlar alabileceğimi gösterdim. En büyük hedefimiz ise takım olarak madalya ve şampiyonluk kazanmak. Biz, bunun için buradayız. Çok iyi hazırlandık, en güzel dereceleri alacağımıza inanıyorum” değerlendirmesini yaptı.
Ahmet Önder, Türkiye Cimnastik Federasyonu sporcuları olarak cimnastiği hep bir ileriye taşımaya çalıştıklarını belirterek, bu yarışmada da yine tarihte ilkleri yaşatmak istediklerini söyledi.
Abdelrahman Elgamal da şampiyona için takım olarak çok çalıştıklarını ve çok iyi durumda olduklarını vurguladı. Üç yıldır bu yarışmayı beklediğini ve Türkiye adına yarışmaktan çok mutlu olduğunu dile getiren Elgamal, hedefleri olduğunu ve güzel sonuçlar beklediklerini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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