Tüba'yı öldürüp, 2 gün başında beklemiş (2)

1 AY ÖNCE BALKONDA KABLOYLA BOĞMAYA ÇALIŞMIŞ
Mersin'de, birlikte yaşadığı Tüba Ateş'i (38) bıçaklayarak, öldüren ve cansız bedeninin başında 2 gün bekleyen İsmet Ç.'nin (61), yaklaşık 1 ay önce de tartışma sırasında evin balkonunda kabloyla boğmaya çalıştığı öne sürüldü. İkilinin sürekli kavga ettiğini söyleyen, sitede oturanlardan Akgün Babacan, "Site içinde devamlı huzursuzluk oluyordu, bu aile ile ilgili. Adam alkolikmiş. Devamlı içip içip, kadına saldırıyormuş. Ben kadını 1 kere gördüm. Adamı da hiç görmedim" dedi.
Katil zanlısı İsmet Ç.'nin emniyetteki sorgusu ise sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez
2020-12-08 17:18:58
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