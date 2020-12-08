4 cimnastikçinin testi pozitif çıktı, 2 takım şampiyona dışı bırakıldı

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Soner AYDIN / MERSİN, (DHA) Mersin´de düzenlenecek olan Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası öncesi Azerbaycanlı 3, Sırbistanlı 1 sporcunun koronavirüs testi pozitif çıktı; 2 takım şampiyona dışı bırakıldı.

Yarın başlayacak olan Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası öncesi milli takım sporcu ve teknik heyetlerine koronavirüs testi yapıldı. Azerbaycan erkek milli takımından 1´i genç 3 sporcu, Sırbistan takımından ise 1 genç sporcusunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Azerbaycan takımı tamamen, Sırbistan da ise genç milli takım, organizasyon komitesinin aldığı kararla şampiyona dışı bırakıldı. Testleri pozitif çıkan sporcular, karantinaya alındı.DHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2020-12-08 19:58:38



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