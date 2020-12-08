4 cimnastikçinin testi pozitif çıktı, 2 takım şampiyona dışı bırakıldı

Soner AYDIN / MERSİN, (DHA) Mersin´de düzenlenecek olan Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası öncesi Azerbaycanlı 3, Sırbistanlı 1 sporcunun koronavirüs testi pozitif çıktı; 2 takım şampiyona dışı bırakıldı.
Yarın başlayacak olan Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası öncesi milli takım sporcu ve teknik heyetlerine koronavirüs testi yapıldı. Azerbaycan erkek milli takımından 1´i genç 3 sporcu, Sırbistan takımından ise 1 genç sporcusunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Azerbaycan takımı tamamen, Sırbistan da ise genç milli takım, organizasyon komitesinin aldığı kararla şampiyona dışı bırakıldı. Testleri pozitif çıkan sporcular, karantinaya alındı.DHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN
2020-12-08 19:58:38
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.