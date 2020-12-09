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Başkan Seçer’in 250 milyon TL’lik borçlanma talebine Cumhur İttifakından ret

İHA

Başkan Seçer’in 250 milyon TL’lik borçlanma talebine Cumhur İttifakından ret

– Mersin Büyükşehir Belediye Meclisine borçlanma talebi damga vurdu. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in bir kez daha gündeme getirdiği 250 milyon TL’lik borçlanma talebi, Cumhur İttifakı üyelerince yine reddedildi. Gergin anların yaşandığı meclis toplantısında Başkan Seçer, “Bana borçlanma yetkisi vermemek demek, elimi kolumu bağlamak, kentin rahatsız olması, hareket alanımın daralması demek” dedi.
Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin aralık ayı toplantısı birinci birleşimi, Vahap Seçer başkanlığında Kongre ve Sergi Sarayında yapıldı. Toplantıda, Başkan Seçer, Mersin’in ihtiyacı olan yatırımlar için belediye meclisinden 250 milyon liralık borçlanma yetkisi talep etti. 32 meclis üyesinin kabul oyu verdiği borçlanma teklifini, Cumhur İttifakı üyeleri 36 oyla yeniden reddetti.

“Mali disiplini kılı kırk yararak sağladık”
Borçlanma talebiyle ilgili açıklama yapan Başkan Seçer, Mersin’in ihtiyaç duyduğu yatırımlar için bankalardan kullanılacak 250 milyon liralık borçlanma yetkisinin ancak 175 milyon TL’sini kullanabileceklerini söyledi. Seçer, oylama öncesi borçlanma yetkisi verilmemesi durumunda 450 milyon lira civarı bir borcun 2021’e devredileceğini belirterek, “Yol yapabilmem, çiftçiye sulama borusu yardımı yapabilmem, fide yardımı yapabilmem, hayvancılık projesini devam ettirebilmem, engelliye, özel bireylerimize katkı sunabilmek, sosyal yardımlar yapabilmek, sosyal projelerimizi gerçekleştirebilmek, kültür projelerimizi gerçekleştirmek, aklınıza ne geliyorsa, bu 36,5 milyon lira ile yapma sınırı içerisindeyim. Elimiz çok bol değil. Çok önemli bir şey anlatıyorum. Bir mali disiplini sağlamaktan bahsediyorum. Bunu kılı kırk yararak yaptık. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Şu anda bana borçlanma yetkisi vermemek demek, elimi kolumu bağlamak, kentin rahatsız olması, hareket alanımın daralması demek” diye konuştu.

“Vatandaşlarıma hizmet sözü verdim”
İsrafta geçit vermediklerini ve aldıkları kararlarda dengeli bir yol izlediklerini belirten Seçer, siyasi değil, Mersin’in geleceği adına kararlar alınması gerektiğini vurgulayarak, “İşimiz çok, Mersin önemli bir kent. Coğrafyası geniş. Hizmet maliyeti farklı coğrafyalardaki büyükşehirlere göre birim olarak daha yüksek bir kent. Ama şansımız, güçlü bir kentiz, güzel bir kentiz, çalışan, üreten, bereketli bir kentiz. Dengeli gidiyoruz, ne yaptığımızı biliyoruz, 5 düşünüp bir karar veriyoruz. İsrafa geçit vermiyoruz. Bu samimiyetimize inanın. Sizden borçlanma yetkisi isterken, yürüdüğümüz bu yolda siyasi değerlendirmelerden uzak karar verirsek, Mersin’in gelişmesine hepimiz katkı sunmuş oluruz. Mersin iyi noktalara gelir. Biz bugün varız, yarın olmayabiliriz. Biz baki değiliz, bu koltuklar baki. Kim gelirse gelsin burada herkes hizmet sözü vererek buralara geliyor. Ben de vatandaşlarıma hizmet sözü verdim. Hizmet etmeye çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

“Cumhur İttifakının ikbali ve istikbali için Mersin’i feda etmeyin”
Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerini borçlanmaya neden ret oyu verdikleri konusunda meclisi bilgilendirmeye davet eden Başkan Seçer, şöyle devam etti: “Eğer bu konu açıkta kalırsa, o zaman şöyle düşünüyor insanlar; Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclisinde oylar Mersin’in selameti, geleceği, menfaatlerine göre değil, her siyasi partinin kendi içerisindeki yaptığı değerlendirmeler sonucu, siyasi değerlendirmeler sonucu kararlar alınıyor ve mecliste uygulanıyor. Bunu ben söylemedim. Geçtiğimiz mecliste Sayın Topkara söyledi. Şöyle dedi; ‘Siz bana çok yükleniyorsunuz. Burada her söylediğim benim fikrim değildir. Benim grup başkanım var. il başkanımdır. Ben onun aldığı kararlar doğrultusunda konuşuyorum.’ Bu çok tehlikeli bir söylem. Bunun altını çizmek lazım. Yani Mersin’i Büyükşehir Belediye Başkanı değil, Mersin Büyükşehir Belediyesi meclisi değil, bir partinin il başkanı yönetiyorsa vay demokrasimizin geldiği noktaya derim. Onun söylediği söz olduğu için ben bu konuyu açmak zorunda kaldım. Dolayısıyla burada Cumhur İttifakı içerisindeki özellikle AK Partili meclis üyelerinin dikkatini çekmesini isterim. Onlar şu anda çok daha önemli bir kritik eşikteler. Türkiye’de Cumhur İttifakının ikbali ve istikbali için Mersin’i feda etmeyin. Ankara’dan bağımsız siyaset yapalım.”

“İlkokul çocukları gibi tavır göstermek ne meclise ne Mersin’e ne de siyasete yaraşır”
Bunun üzerine Meclis Üyesi Mehmet Topkara da Başkan Seçer’i suçlayarak, “Siz bu olayları kaşıyorsunuz belli. Yani burada bir tahrik var, konuyu saptırma var” dedi.
Kendisinin değil Topkara’nın açıklamalarıyla Mersin halkıyla alay ettiğini ifade eden Seçer, “Borçlanma konuşulurken orta sıralardan ‘haydi oylamaya geç’ diye gülücükler falan geldi. Bu çok şık bir hareket değil. Bir meclis üyesine yakışmaz. Hele o meclis üyesi belediye başkanıysa hiç yakışmaz. Ciddi bir konu konuşuluyor. Burada belediye başkanının gırtlağı yırtılmış. Bir saattir bir şey anlatmaya çalışıyorum. İlkokul çocukları gibi tavır göstermek ne meclise ne Mersin’e ne de siyasete yaraşır. Efendim tahrik etme. Tahrik olmayın, siyaset yapıyoruz. Şu anda çoğunluk sizde, onun verdiği güçle konuşuyorsunuz. Mecliste çoğunluğunuz olmasa şu anda mevcudunuzun yüzde 50’si burada olmazdı” diye konuştu.
MHP’li Meclis Üyesi Mahmut Tat da söz alarak, Büyükşehir Belediyesinin bugüne kadar mevcut kaynaklarıyla projelerini yürüttüğünü belirterek, “Belediye bütün bu kaynaklara gücünü buluyor ise yatırıma da gücünü bulacaktır. O münasebetle de Cumhur İttifakı olarak böyle bir rakamın şu aşamada kredi olarak kullanılmasını uygun bulmadık” dedi.

“Parayı balya balya masanın üstüne koyup, izleyecek miyiz?”
Başkan Seçer ise “Ben ne yapacağım bu parayı. İhtiyacım olmayan parayı niye ben isteyip durayım? Yani balya balya masanın üstüne koyacağız, belediyenin odasında oturup izleyecek miyiz? Bak ne güzel paramız var. Borç yiyen kendi kesesinden yer, bunu bilmeyecek kadar cahil insanlar değiliz” ifadelerini kullandı.
Mersin Büyükşehir Belediyesinin projelerini ve aldıkları kararları ne yaptıklarını bilerek hayata geçirdiklerini vurgulayan Seçer, “Burada alacağınız karar tamamen siyasi bir karar. Mersin halkını hiç kandırmaya gerek yok. Ben faiz ödeme meraklısı mıyım? Ben Mersin’i faizcilere mi teslim edeceğim? Böyle saçma bir şey mi olur? Ben yatırımdan, yoldan, kaldırımdan, fakirden fukaradan, sinekle mücadeleden, yeni otobüs alımından bahsediyorum. 170 milyon lirasını ödeyeceğim. Yapmayın arkadaşlar. Birbirimizi kandırmayalım. Söz almak için söz almayın. Halk sizi izliyor. Halk ahmak falan değil. Kusura bakmayın siz engelliyorsunuz. Belediyemizi engelliyorsunuz. Biz size bunu yapmadık. Akdeniz'de yapmadık. Çoğunluğu bulamadığınız hiçbir yerde yapmadık. Dürüst olalım” diye konuştu.
Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak da metroya karşı çıktıklarını belirterek, “Ben çünkü metronun doğru bir proje olduğuna inanmıyorum. Bizim grup da inanmıyor, kimse inanmıyor” dedi.
Başkan Seçer ise buna karşılık olarak, “Gültak eleştirecek birini arıyorsa Ulaştırma Bakanını arayacak. Raylı Sistemler Daire Başkanlığından bunun onayı alınmış. Cumhurbaşkanını arayacak, 2019 yılında yatırım programına alan Cumhurbaşkanı” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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