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Büyükşehir Belediyesi, iş yeri kapanan esnafın mesken su borcunun 500 TL’ye kadar olan kısmını ödeyecek Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi, pandemi nedeniyle iş yeri kapalı olan esnafın meskenlerine ait su borcunun 500 TL’ye kadar olan kısmının Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenmesine karar verdi

İHA

Büyükşehir Belediyesi, iş yeri kapanan esnafın mesken su borcunun 500 TL’ye kadar olan kısmını ödeyecek Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi, pandemi nedeniyle iş yeri kapalı olan esnafın meskenlerine ait su borcunun 500 TL’ye kadar olan kısmının Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenmesine karar verdi

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi, pandemi nedeniyle iş yeri kapalı olan esnafın meskenlerine ait su borcunun 500 TL’ye kadar olan kısmının Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenmesine karar verdi. Başkan Vahap Seçer, “Büyükşehir Belediyesi olarak, iş yerleri kapanan 8 bin 500 esnafın meskenlerinde 500 TL’ye kadar olan su borçlarının bedelini MESKİ’ye ödeyeceğiz, su borçlarını biz karşılayacağız” dedi.
Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında, esnaf adına önemli bir karara imza atıldı. Pandemi nedeniyle iş yeri kapalı olan esnafın iş yerinin kapalı kaldığı süre boyunca, meskeninin tahakkuk eden su borcunun 500 TL’ye kadar olan kısmının Büyükşehir Belediyesi tarafından MESKİ’ye ödenmesine yönelik teklfi mecliste oy birliği ile kabul edildi.

“8 bin 500 esnafın mesken su bedelini MESKİ’ye biz ödeyeceğiz”
18 Kasım ve 30 Kasım 2020 tarihlerinde yayınlanan ilgili genelgeyi okuyarak konuyla ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Mersin’de kapanan işyeri sayısı 5 bin 200 civarında. 30 Kasım 2020 tarihli genelge ile ilgili olarak da kapanan iş yeri sayısı 2 bin 500 ile 3 bin civarında. Yaptığımız görüşmelerde, komisyonda yapılan değerlendirmelerde ticaret odalarına bağlı olarak meclis kararı kapsamına girebilecek her iki genelge açısından 250300 iş yeri olabileceği belirtilmiş. Gerçek kişiler bunlar. Bunları da bu kapsam içine alıyoruz. Toplamda; meskenlerinde 500 TL’ye kadar olan su borçlarını biz Büyükşehir Belediyesi olarak, dükkanları, iş yerleri kapanan 8 bin 500 esnafın bedelini MESKİ’ye biz ödeyeceğiz. Kapalı oldukları süre içerisinde 500 TL’ye kadar olan su borçlarını Büyükşehir Belediyesi olarak biz karşılayacağız” diye konuştu.

“MESKİ aboneleri 31 Ağustos 2020’den önce tahakkuk etmiş borçlarını yapılandırabilecekler”
Seçer, MESKİ abonelerinin 31 Ağustos 2020’den önce tahakkuk etmiş borçlarını yeniden yapılandırabileceklerini de belirterek, “Milat 31 Ağustos 2020. Ondan önce birikmiş tüm borçlarını 1 sene, 2 sene, 3 sene geriye doğru gidiyoruz. Birikmiş tüm borçlarını MESKİ’ye müracaat ederek yapılandırma imkanına sahip olacaklar. Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler halinde ödenebilecek. Bunların hesaplama yöntemleri var. İlk taksitlerini 31 Ocak 2021 tarihine kadar ödemeleri gerekiyor. Bu kanun hükmünden yararlanmak isteyen borçluların 31 Aralık 2020’ye kadar MESKİ’ye başvuruda bulunmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.

MESKİ’nin 113 milyon 681 bin 80 lira birikmiş alacağı var
MESKİ’ye borcu olan abone sayısını ve toplam borç tutarlarını meclis üyeleri ile paylaşan Seçer, “Şu ana kadar bizim hesaplamalarımıza göre 31 Ağustos 2020 tarihinden önce bize borçlarını ödememiş toplam 770 bin 43 fatura, 175 bin 960 abone var. Bunlar bu yapılandırmaya girebilirler. Toplam olarak da 113 milyon 681 bin 80 lira birikmiş MESKİ’nin alacağı var. Bu konuda çok gayret sarf ediyoruz tahsilat yapabilmek için ama özellikle pandemi sürecinde çok rahat hareket edemedik, insanların üzerine gitmenin doğru olmayacağını düşünerek, bazı sınırlamalar getirerek işlemleri yürüttük. Özellikle bunu huy edinmiş aboneler, büyük işletmeler var. Aslında ödeme imkanı var ama bunu huy haline getirmiş, ödemeyen abonelerin üzerine gitmek durumunda kaldık. Ama kıt kanaat geçinen ve bu şekilde bize borcu olan vatandaşlarımızla ilgili çok işlem yapamadık” dedi.

“Biz sürekli geçtiğimiz dönemin borçlarını ödüyoruz”
Başkan Seçer, 2020 yılı yatırım programı içerisinde yer alan ve yüksek meblağlar tutan imalatları, mal ve hizmet alımlarını, yapılan ödemeleri, bu ay içerisinde karşılaşılacak tabloyu, borçlanma gerçekleşmediği takdirde gelecek yıla devredilecek hususları da tek tek anlattı. Seçer, “Toplamda emanet borç dediğimiz yani piyasaya olan borç artı banka borçlarımız 2 milyar 246 milyon 949 bin TL idi. Geçtiğimiz sunumda 648 milyon 475 bin TL borç stokumuzdan azalma oldu demiştim. Üzerinden bir ay geçti, bu bir ay içerisinde toplamda yaklaşık olarak 43 milyon TL bir borç eksilmesi daha oldu. Biz sürekli borç ödüyoruz, geçtiğimiz dönemin borçları. 1 milyar 555 milyon TL Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin borç stokunda da borç görünüyor” şeklinde konuştu.

“20 ayda yaklaşık olarak ödediğimiz, geriden gelen borçların miktarı 691 milyon TL”
Devralınan piyasa borçlarının tamamının ödendiğini kaydeden Seçer, şunları söyledi:
“691 milyon liralık 20 ayda yaklaşık olarak ödediğimiz, geriden gelen borçların miktarı. Bu bir aylık süreçte sadece ödediğimiz banka borcu 35 milyon 600 bin TL. 7 milyon 297 bin TL geriye dönük piyasada olan ödediğimiz rakam. Bizim 1 Nisan’da devraldığımız 664 milyon liralık piyasa borcunun 562 milyon lirası yuvarlak rakamlar veriyorum şu anda piyasaya ödenmiş durumda. Yani bizim devraldığımız piyasa borçlarının tamamını ödedik. Sadece 101 milyon TL bir firmayla mahkemelik durumumuz var, onun dışında bütün piyasa borçlarını geriye dönük kapamış olduk. Devralınan piyasa borçları, banka kredi borçları ödemeleri düzenli bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Ödemelerde herhangi bir aksaklık meydana gelmemiştir. SGK, vergi, Emekli Sandığı gibi devlete ödenen vergiler de düzenli ödenmekte olup vadesi geçmiş borcumuz bulunmamaktadır. Yapılan mal ve hizmet alımı ve yapım işlerine ait piyasa ödemeleri şu anda üç ay geriden gelmektedir. Yani bize iş yapan bir yüklenici üç ay içerisinde parasını alabiliyor.”
Devralınan borcun 246 milyon 691 bin lirasının 2019 yılı içerisinde, 384 milyon 772 bin TL’lik kısmının ise 2020 yılı içerisinde ödendiğini söyleyen Seçer, “Bugüne kadar 631 milyon 463 bin TL olan ödediğimiz banka borcu bu ay sonu itibari ile 667 milyon 68 bin TL düzeyine ulaşacak. Bu ay da ödemelerimiz var” dedi.

“Kılı kırk yarıyoruz. Bir kuruş bizim için çok değerli, çünkü emanet”
Her alanda maliyeti düşürmek için çalıştıklarını ifade eden Başkan Seçer, “Geçtiğimiz yıl, bütün belediye başkanlarımız burada akaryakıtı yüzde kaç kırımdan tükettiğimizi biliyorsunuz, yüzde 13 üzerinden bir kırım aldık. Bu yıl ihale sonuçlandı mı, bilmiyorum. Yüzde 11 kırım yine akaryakıt almaya devam ettik. Biz geldiğimizde akaryakıtı yüzde 1 kırımla alıyorduk. Bu doğruları konuşuyoruz. Biz canımızı dişimize takıyoruz. En ucuz, en kaliteli ürünü, mal ve hizmeti belediyemize nereden bulabiliriz. Borçlanmaysa en düşük finansman maliyetini hangi bankadan bulabiliriz. Kılı kırk yarıyoruz. Bir kuruş bizim için çok değerli, çünkü emanet. Onun vebali büyük” ifadelerini kullandı.

“Gelecek yıl proje sayımız 199'a çıkıyor”
Bu yıl uyguladıkları toplam 144 projenin toplam tutarının yaklaşık olarak 705 milyon lira olduğunu ifade eden Seçer, “Gelecek yıl proje sayımız 199'a çıkıyor. Önümüzdeki yıl 2 kat bir proje bedeli artışı söz konusu olacak, 1 milyar 463 milyon seviyelerine gelecek ve 2020 yılı ödeneği içerisinde de bunun payı 992 milyon lira civarında olacak. Hem proje sayısı artıyor hem de yaklaşık olarak proje maliyeti 2 katı bir noktaya geliyor” diye konuştu.

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi’yle ilgili imza yetkisi Seçer’e verildi
Büyükşehir Meclisi’nde komisyonlardan gelen ve oy birliği ile ilgili kabul edilen önemli maddelerden birini de Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesiyle ilgili imza yetkisinin Başkan Seçer’e verilmesi oluşturdu.
Öte yandan, Mersin’de deniz ve akarsuların kirlilik nedenlerinin araştırılması ve önlemler alınması kapsamında yapılması planlanan projelerde bilimsel destek amaçlı üniversitelerle işbirliği içinde çalışılması öngörülen “Temiz Akdeniz Projesi” ile ilgili konu görüşülerek ilgili komisyona havale edildi. Komisyona havale edilen konulardan biri de “Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği Uluslararası Mersin Bilim Festivali” projesine ortak olunarak 100 bin TL nakdi destek verilmesi oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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