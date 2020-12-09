MESKİ’nin 2021-2023 dönemi bütçe tasarısı kabul edildi Başkan Seçer, MESKİ Genel Kurulunda, kurumun çalışmalarının yılbaşında 40 noktaya ulaşacağını söyledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MESKİ’nin 2021-2023 dönemi bütçe tasarısı kabul edildi Başkan Seçer, MESKİ Genel Kurulunda, kurumun çalışmalarının yılbaşında 40 noktaya ulaşacağını söyledi

İHA

MESKİ’nin 2021-2023 dönemi bütçe tasarısı kabul edildi Başkan Seçer, MESKİ Genel Kurulunda, kurumun çalışmalarının yılbaşında 40 noktaya ulaşacağını söyledi

MESKİ Genel Kurulunun olağanüstü toplantısında, MESKİ’nin Kasım Ayı Olağan Genel Kurulunda oy çokluğu ile reddedilen 2021 Mali Yılı Ücret Tarifesi Tasarısı ile 20212023 dönemi bütçe tasarısı ile ilgili teklifler yeniden görüşülerek kabul edildi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında Kongre ve Sergi Sarayında yapıldı. MESKİ Kasım Ayı Olağan Genel Kurulunda oy çokluğu ile reddedilen 2021 Mali Yılı Ücret Tarifesi Tasarısı ile 20212023 dönemi bütçe tasarısı ile ilgili teklif maddeleri olağanüstü toplantıda yeniden görüşüldü. Genel Kurulda meclis üye tam sayının salt çoğunluğuna erişilemediği için bir ısrar kararı söz konusu olmadı ve MESKİ Genel Müdürlüğü 2021 Yılı Mali Ücret Tarifesi olduğu biçimde kabul edildi. 20212023 dönemi bütçe tasarısı da Genel Kurulda kabul edildi.
Başkan Seçer, yaptığı konuşmada, MESKİ’nin kanunlarla yönetilen bir kurum olduğunu hatırlatarak, “Kurumlar dizayn edilirken, kanunun amir hükümleriyle yönetimsel kuralları belirlenirken, davul senin kucağında, tokmak birinin elinde şekliyle ya da prensibiyle bu yapılmamış. Burada kurum var, kurumun yönetim kurulu var, yönetim kurulu başkanı var, genel müdürü var, böyle bir hiyerarşi var” dedi.

Yılbaşına kadar MESKİ çalışmaları 40’ı bulacak
Başkan Seçer, bütçe görüşmeleri öncesi bütün üyelerin ziyaret edildiğini söyleyerek, “Orada bunların hiçbiri konuşulmadı; ‘Zam yapmayalım, mümkünse biz bir fiyat koyalım. Bakım ücretinde zaten yeni bir değişiklik oldu Temmuz ayında, böyle devam etmesi uygundur, kurumun selameti açısından’ denildi. Siz de takdir edersiniz ki, kurum güçlü bir kurum, iyi bir kurum. Görev alanı da çok geniş, 16 bin kilometrekare, 805 mahalle, bunun 500 civarı da kırsal mahalle. Kilometrelerce yer altında, yer üstünde tesisler, tesisatlar yapıyor. Bunlar ciddi bedeller. 27 noktada çalışma var. Belki 2829 oldu, en son sunumdan sonra. 40 noktaya kadar da yılbaşında erişeceğiz. Bizim şu anda bütçemiz yaklaşık olarak 1 milyar 89 TL. Bizim genel bütçe gelirlerinden kesilmiş bir vergi payımız yok. Çok cüzi İller Bankası'ndan geliyor bir de bu gelirler. Bütün yatırımları bunlarla yapıyoruz ya da hibe buluyoruz. FRIT II gibi uzun vadeli krediler buluyoruz. Bu şekilde biz bu yatırımları yapıyoruz. Burada para biriktiği zaman benim yapacağım iki şey var. Bu parayı cebime doldurup götürmeyeceğime göre ya yatırıma dönüştüreceğim ihtiyaç olan alanlara ya da diyeceğim ki; ‘param var suda indirim yapayım.’ O noktaya gelmem lazım” diye konuştu.
Bütün bölgelerin kendisinden hizmet beklediğini ifade eden Seçer, “ Bazı mahallelerde daha yeni Büyükşehir'e geçildi. Kanalizasyon akıyor, görebilirsiniz. Birçok köy örneği verebilirim. Tarsus'ta Bahşiş, Çataltepe Mahallesi, Yeşilkuyu’nun gelin bu tarafa Atalar beldesi. O bölgeyi alıp merkezi arıtmaya bağlıyoruz 22 milyon lira. 30 milyon lira civarında ön incelemede çıktı ama 2223’e mal ederiz dediler. Bunlar hep para, bunlar hep öz kaynakla yapılıyor. Bunlar oraya yatırıma gidecek, çevre sağlığı için gidecek. Taşucu, Tarsus, Gözne, Gözne ihalesine çıktık, başladı. Yani kanalizasyon yapıyoruz. AyvagediğiGözne arıtma sistemleri yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bu parayı alıp, sırtımızda taşıyıp, götürüp denize boca edecek halimiz yok”
TömükKargıpınarı, Taşucu, Silifke, Kuyuluk, Kumkuyu gibi pek çok yerde MESKİ’nin çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Başkan Seçer, yatırımlar için bütçe gerektiğini belirterek, “Biz bu parayı alıp, sırtımızda taşıyıp, götürüp denize boca edecek halimiz yok. Maliyetler artıyor, döviz kurları arttı. 60 milyon Euro’ydu yönetime geldiğimizde dış borç. 40 milyon Euro’ya düşürdük biliyorsunuz. Ama durduğumuz yerde kendi halinde Euro yüzde 50 değer kazandı şu son bir yıl içerisinde. Bunlar bizim TL cinsinden ödemelerimizi, mali tablomuzu da artırdı, dengelerimizi bozdu, elektrik fiyatlarından personel giderlerine kadar. Ama biz zam yapmıyoruz. Neticede vatandaşa hesabı seçime gittiğiniz zaman biz vereceğiz” diye konuştu.
Bir önceki meclis toplantısında Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen borçların yeniden yapılandırılması ile ilgili konunun görüşüldüğünü hatırlatan Seçer, “113 milyon lira alacak hanende görülen, hepsi yarın peşin ödense bunun yeni yapılan hesaplamada (enflasyon oranındaki güncellemenin) yüzde 90’ı indirime tabi olacak. Kaldı ki böyle bir realite de yok. Bu paralar bize ödenmeyecek. Kaçak kayıp diye her gün peşinden koşuyoruz, işlemler yapıyoruz. 2019 yılı kaçak durumu tahakkuk 22 milyon TL, tahsilat 14 milyon TL. Pandemi dolayısıyla daha geçtiğimiz temmuz ayında yine üç ay süreyle erteledik, yine kanun çıktı kanuna bağlı olarak onları öteledik” dedi.
Seçer, geçen meclis toplantısında borçlanma konusunun gündeme geldiğini anımsatarak, şunları söyledi:
“Geçtiğimiz toplantıda yine borçlanma istedik, yine aynı tartışma vardı; ‘Ne yapacaksınız parayı? Borçlanma, suyu ucuz ver, vergiyi alma, onu yapma, bunu yapma, buradan da yatırım yap. Benim mahallemde, benim ilçemde arıtma yok, suyum yok, kanalizasyonum yok’. Bu, mantıkla örtüşmüyor arkadaşlar. Bir taraftan alacağız en akılcı şekilde yatırım yapacağız. Siz onu denetleyeceksiniz. Bu MESKİ çalıyor mu, çaldırıyor mu, ihalelerde neler oluyor? Buyurun denetime açığız. Bir şey varsa çıkartın ortaya.”
Konuşmaların ardından madde yeniden oylandı. Meclis kararlarının kesinleşmesi maddesi, meclis çalışma yönetmeliği 17. maddesine göre belediye başkanı hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını Büyükşehir Belediyesinde 7, diğer belediyelerde 5 gün içerisinde gerekçesini de belirterek, yeniden görüşülmek üzere meclise geri gönderebiliyor. Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğuyla kararında ısrar ederse karar kesinleşiyor. Buna göre MESKİ Genel Kurulunda üye tam sayısının salt çoğunluğuna erişilemediği için bir ısrar kararı söz konusu olmadı. MESKİ Genel Müdürlüğü 2021 Yılı Mali Ücret Tarifesi ile 20212023 dönemi bütçe tasarısı kabul edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Atasözü projesine öğrencilerden ilgi
YEREL HABERLER Atasözü projesine öğrencilerden ilgi
Mersin Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı ligde iddialı
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı ligde ...
Mersin'de ihtiyaç sahibi kadının evi belediye ekiplerince onarıldı
YEREL HABERLER Mersin'de ihtiyaç sahibi kadının evi belediye ...
Büyükşehir Belediyesi, iş yeri kapanan esnafın mesken su borcunun 500 TL’ye kadar olan kısmını ödeyecek Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi, pandemi nedeniyle iş yeri kapalı olan esnafın meskenlerine ait su borcunun 500 TL’ye kadar olan kısmının Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenmesine karar verdi
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi, iş yeri kapanan esnafın mesken ...
Başkan Seçer’in 250 milyon TL’lik borçlanma talebine Cumhur İttifakından ret
YEREL HABERLER Başkan Seçer’in 250 milyon TL’lik borçlanma talebine ...
Anamur Tapu Müdürlüğü'nde 9 kişi karantinaya alındı, 2 görevli ile hizmet veriliyor
YEREL HABERLER Anamur Tapu Müdürlüğü'nde 9 kişi karantinaya alındı, ...
Mersin'de yolcu minibüsü takla attı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Mersin'de yolcu minibüsü takla attı: 1 yaralı
Mersin'de yolcu minibüsü takla attı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Mersin'de yolcu minibüsü takla attı: 1 yaralı
4 cimnastikçinin testi pozitif çıktı, 2 takım şampiyona dışı bırakıldı
YEREL HABERLER 4 cimnastikçinin testi pozitif çıktı, 2 takım ...
Korona virüsten dolayı Azerbaycan Atletizm Milli Takımı ve Sırbistan Genç Takımı şampiyonadan çekildi Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası yarın Mersin’de yarın başlıyor
YEREL HABERLER Korona virüsten dolayı Azerbaycan Atletizm Milli ...
Tüba'yı öldürüp, 2 gün başında beklemiş (2)
YEREL HABERLER Tüba'yı öldürüp, 2 gün başında beklemiş (2)
Ankara Sanat Tiyatrosu'na 'Mezitli’ye gel 'çağrısı
YEREL HABERLER Ankara Sanat Tiyatrosu'na 'Mezitli’ye gel 'çağrısı
EBA'ya giremeyen öğrencilerden hırsızlara: "Harçlığımızı verelim, kablolara dokunmayın" Öğrenciler mahallenin internet kablosuna dadanan hırsızlara tepki gösterdi Öğrenciler adına konuşan 9 yaşındaki Emine Reyyan Uysal, hırsızlara seslendi: "Size harçlığımızı verelim yeter ki kabloyu kesmeyin"
YEREL HABERLER EBA'ya giremeyen öğrencilerden hırsızlara: ...
Akdeniz Belediyesinden yapılandırma açıklaması
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesinden yapılandırma açıklaması
Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası Mersin’de başlıyor Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda 34. Artistik Cimnastik Erkekler Şampiyonası ile başlayacak dev organizasyona, kadınlarla birlikte 21 ülkeden 218 sporcu katılacak Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen: “Şampiyonlukları alarak bayrağımızı dalgalandıracaklarına inanıyorum” Avrupa Cimnastik Birliği Başkanı Farid Gayibov: “Türkiye takımının fazla madalya kazanacağına inanıyorum”
YEREL HABERLER Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası Mersin’de ...
Tüba'yı öldürüp, 2 gün başında beklemiş
YEREL HABERLER Tüba'yı öldürüp, 2 gün başında beklemiş
Türkiye Cimnastik Milli Takımı'nda hedef şampiyonluk
YEREL HABERLER Türkiye Cimnastik Milli Takımı'nda hedef şampiyonluk
Vali Su, Yeşilay Danışmanlık Merkezini inceledi
YEREL HABERLER Vali Su, Yeşilay Danışmanlık Merkezini inceledi
Tarsus'taki tarihi butik otel, turistlere hizmet veriyor
YEREL HABERLER Tarsus'taki tarihi butik otel, turistlere hizmet ...
Tüpün alev alması sonucu yaralanan kadın kurtarılamadı
YEREL HABERLER Tüpün alev alması sonucu yaralanan kadın ...
Birlikte yaşadığı iddia edilen kadını öldürdü, 2 gün cesedi başında bekledi
YEREL HABERLER Birlikte yaşadığı iddia edilen kadını öldürdü, 2 gün ...
Hırsızlık zanlıları 82 saatlik görüntü kaydı izlenerek yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık zanlıları 82 saatlik görüntü kaydı ...
Hırsızlık şüphelileri, 82 saatlik kamera kaydı incelenerek yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelileri, 82 saatlik kamera kaydı ...
Kovalamaca sonucu yakalanan araçta uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Kovalamaca sonucu yakalanan araçta uyuşturucu ele ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X