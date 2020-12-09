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Başkan Seçer: “Mersin’de ölümlü vaka sayısı arttı”

İHA

Başkan Seçer: “Mersin’de ölümlü vaka sayısı arttı”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bir televizyon programında, vaka sayılarının tüm Türkiye’de olduğu gibi Mersin’de de arttığını belirterek, “Ölümlü vaka sayısı arttı. Herkesin salgından korunmak için kurallara uyması gerekiyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın bu süreçteki hayatını kolaylaştırmak için 7/24 her türlü gayreti gösteriyoruz” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bir televizyon kanalında yayınlanan programa canlı yayın konuğu oldu. Başkan Seçer, programda pandeminin Türkiye’de görülmeye başlandığı ilk günden itibaren hayata geçirdikleri hizmetleri anlatarak, “Sadece Türkiye için, Mersin için değil, dünya için zor günler. Ama vatandaşlarımızın direkt ulaşabileceği, en yakın, devletin en değerli, önemli, iyi organize olmuş, her açıdan yerelde önemli imkanlara sahip olan bir kurumu olan belediyeler bu süreçte vatandaşların aslında bir anlamda annesi, babası, kardeşi, başvuracağı en önemli kurum” diye konuştu.

“Ölümlü vaka sayısı arttı”
Mersin Büyükşehir Belediyesinin pandemi sürecinde büyük bir özveri ile çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Seçer, şunları söyledi:
“Son günlerde Mersin'de vaka sayısı çok arttı. Ölümlü vaka sayısı arttı. Bunu da göz önünde bulundurursanız, özellikle çalışanlarımızın hangi koşullar altında vatandaşlarımıza hizmet vermeye çalıştığını daha iyi gözlemleyebilirsiniz. Tabi ki diğer belediyelerde de aynı durum var, diğer belediye başkanlarımız da aynı risk. Neticede ben de mümkün olduğunca hijyen, maske ve mesafe konularında azami hassasiyeti gösteriyorum ama gel gör ki ne kadar tedbir alırsanız alın bir boşlukta, bir zafiyette virüs geliyor ve sizin vücudunuza da girebiliyor. Umut ediyorum bugüne kadar herhangi böyle bir rahatsızlık geçirmedik. Bundan sonra da devam eder, çünkü ayakta kalmamız lazım. Vatandaşlarımıza sağlıklı hizmetleri götürebilmemiz için başkanların özellikle diri, sağlıklı, moralli, güçlü olması lazım. Bu bilinçle çalışıyoruz.”

“Her alanda, her konuda vatandaşlarımızın yanında olduk”
Mart ayından bugüne kadar pandemi nedeniyle belediyelerin gelirlerinin düştüğünü fakat temel ihtiyaçlar konusunda vatandaşlara yoğun bir şekilde yardım götürdüklerini hatırlatan Seçer, “Öncelikli hizmet alanlarımızda 2020 programında öncelikli olarak yatırım programına aldığımız konularda bazı revize değerlendirmelerle strateji değiştirdik. Sosyal yardımlara önem verdik. Sosyal konularda daha çok harcamalar yaptık. Pandemi ile mücadele kapsamında olan her alana bütçemizin önemli bir kısmını kanalize etmek durumunda kaldık ve o günden bugünlere geldik” ifadelerini kullandı.

“Defin yaptığımız vaka sayısı 759’a çıktı”
Mart, nisan, mayıs aylarında Türkiye'de 30 büyükşehir belediyesi içerisinde en az vaka sayısının görüldüğü yerin Mersin olduğunu hatırlatan Seçer, “Özellikle ben rakamları incelediğimde, temmuz ayından sonra ağustos, eylül ayında pik yapıyor, yine ekim ayı da kasım ayı da yoğun. Örneğin bugün kentimizde 19 defin vardı. Dün 29 defin vardı. Yani ölümlü vakalar bunlar. Mart, nisan, mayıs ayında Mersin'de ölümlü vaka sayısı 22 idi. Şu gün geldiğimiz noktada, burada vefat edip diğer kentlere gönderdiklerimiz de bunun içerisinde; burada 665, diğer illere gönderdiğimiz 94 ölümlü vaka sayısıyla defin yaptığımız vaka sayısı 759’a çıktı. Bu önemlidir, bu dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Bu aslında bir anlamda vatandaşlarımızı da uyarma açısından önemlidir. Yani bu rakamları gizleyip, saklayıp ya da sumen altı yaparak kimseye bir fayda getireceğimizi düşünmüyorum. Mutlaka bu tablonun farkında olup vatandaşlarımızın da bugünlerde çok dikkatli olmaları gerekiyor” dedi.

“Vatandaşlarımız 3 çeşit yemeği Mahalle Mutfağından 3 TL'ye temin edebilir”
Vatandaşların hayatını kolaylaştırmak, onlara yardım etmek için çalıştıklarını anlatan Seçer, Mahalle Mutfaklarını pandemi öncesinde devreye aldıklarını hatırlattı. Seçer, “Ama bunu genişleterek, sabit mutfaklarımız vardı. Örneğin şu anda 3 çeşit yemeği bizim Mahalle Mutfağından yoksul kesimlerde 3 TL'ye temin edebilir yurttaşlarımız. Bu sabit mutfakları mobil hale de getirdik” diye konuştu.
Kültürsanat konusunda online olarak, şu anda evde olmak zorunda olan çocuklara ve gençlere yönelik bazı uygulamalar başlattıklarından da söz eden Seçer, radyo tiyatrosu gibi online kültür etkinliklerini hayata geçirdiklerini ifade etti. Seçer, “İnsanları evde tutalım, insanların iş yerini kapatalım ama diğer taraftan yaşadıkları ekonomik, sosyal, psikolojik travmalar var; bunları da iyi analiz etmek lazım. Yerel ile merkezin işbirliği de son derece önemli. Hem hizmetlerin mükerrer olmaması açısından hem de yerel yönetimlerin daha efektif hizmet yapmaları açısından da merkezi yönetimin farklı gruplarla koordinasyonunu önemsiyorum” şeklinde konuştu.

“Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için 7/24 her türlü gayreti göstereceğiz”
Pandemi döneminde Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile birlikte yaptıkları çalışmalardan da bahseden Seçer, “’Hangi esnaf bizden gıda talebinde bulunuyorsa biz etmeye hazırız’ dedim. Bize 16 bin 250 esnafı içeren bir liste geldi. 16 bin 250 esnafımıza biz gıda yardımını gönderdik. Bundan sonraki süreçte de aynı düşüncelerle Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın bu süreçteki hayatını kolaylaştırmak için 7/24 her türlü gayreti göstereceğiz. Toplu taşıma araçlarında da diğer alanlarda da özellikle insanların toplu yaşadığı yaşam alanlarının hijyen olması için, temizliğe yine bu süreçte çok önem veriyoruz. Olması gereken neyse belediyemiz bunu harfiyen yerine getirmek için her türlü gayreti gösteriyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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