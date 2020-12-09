Kübra öğretmenin katili eski eşinin cezası, ağırlaştırılmış müebbet oldu

'Ne, 28 yıl mı? Çıldırmış olmalıyız!'

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MERSİN, (DHA)MERSİN'de boşandığı lise öğretmeni Kübra Aşkın'ı (37) tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada müebbet hapse çarptırılan Davut Demir'in (41) cezası, istinaf mahkemesi tarafından bozularak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrildi.

Olay, geçen yıl 14 Şubat'ta Yenişehir ilçesi İstemihan Talay Caddesi Demircanlar Kavşağı'nda meydana geldi. Çamlıbel Kız Meslek Lisesi'nde öğretmen olan Kübra Aşkın, 2 yıl önce boşandığı gemi mühendisi Davut Demir tarafından tabancayla vurularak, öldürüldü. Mersin 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Demir'e 'kasten öldürme, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma´ suçlarından müebbet hapis cezası verildi.

Kübra Aşkın'ın avukatları karara itiraz ederek, Demir'e 'tasarlayarak insan öldürmek' suçundan ceza verilmesi talebiyle Adana Bölge Mahkemesi'ne başvurdu. Başvuruyu haklı bulan Adana Bölge Adliye Mahkemesi 13'üncü Ceza Dairesi kararı bozdu. Mahkeme, Demir'e 'tasarlayarak insan öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası verdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)

2020-12-09 14:55:46



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