Tüba'yı öldürüp, 2 gün başında bekleyen katil: Başkasıyla ilişkisini hazmedemedim (2)

TOPRAĞA VERİLDİ
Mersin'de, birlikte yaşadığı İsmet Çoban´ın (61) bıçakla öldürdükten sonra 2 gün başında beklediği Tüba Ateş'in (38) cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Tarsus ilçesine getirildi. Ateş'in cenazesi, Tarsus Şehir Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından Çiçekli Mahallesi Mezarlığı'na götürülerek, gözyaşlarıyla toprağa verildi. DHA-Genel Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2020-12-09 17:47:47
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