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(Özel) Bakan Koca’nın sürekli uyardığı Mersin’de caddeler tıklım tıklım Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da vakalardaki artışa dikkat çekerek uyardığı Mersin’de caddeleri dolduran vatandaşlar birbirlerini suçlayarak, sorumluluğu üzerlerinden atıyor

İHA

(Özel) Bakan Koca’nın sürekli uyardığı Mersin’de caddeler tıklım tıklım Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da vakalardaki artışa dikkat çekerek uyardığı Mersin’de caddeleri dolduran vatandaşlar birbirlerini suçlayarak, sorumluluğu üzerlerinden atıyor

Son dönemde korona virüs (Covid19) vakalarındaki yoğun artışla sık sık Türkiye gündemine gelen Mersin’de, vatandaşlar genel olarak maske takmalarına karşın cadde ve sokakların tıklım tıklım olması endişeleri artırıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da vakalardaki artışa dikkat çekerek uyardığı Mersin’de caddeleri dolduran vatandaşlar ise birbirlerini suçlayarak, sorumluluğu üzerlerinden atıyor.
Korona virüs salgınının Türkiye’de görülmeye başlandığı mart ayından itibaren ilk üç ay boyunca en az vakaya sahip büyükşehir olarak örnek gösterilen Mersin, son günlerde hem vaka sayılarındaki hızlı ve yoğun artış hem de korona virüse bağlı ölümlü vakalardaki yükselişle gündemde. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın son açıklamasında, Mersin’de riskin devam ettiği, yatak doluluk oranının yüzde 58,1, yoğun bakım doluluk oranının yüzde 77,5, solunum cihazı doluluk oranının ise yüzde 39,4’e çıktığı uyarısında bulunduğu kentte, alınan önlemler ve yapılan sıkı denetimlere karşın henüz artışın önüne geçilemedi. Kentin ana caddelerini dolduran Mersinliler, maske kuralına uyarken, zorunlu olmadıkça evden çıkmama kuralını ihlal ediyor.

“Kurallara çok dikkat ettiğimiz söylenemez. Dışarıya çıkmamak lazım”
Mersin son günlerde pozitif vakaların en fazla arttığı şehirler arasında ilk sıralarda yer almasına karşın güneşli ve ılık havayı fırsat bilen vatandaşlar, kendilerini sokağa atıyor. İşlerini halletmek üzere dışarıya çıktıklarını belirten Mersinliler, kentte gözle görülür bir artış olduğunu, etraflarında çok sayıda kişinin virüse yakalandığını dile getiriyor. Kendilerinin işleri olduğu için dışarıya çıktıklarını söyleyen vatandaşlar, sorumluluğu ise kentte yaşayan diğer kişilere atıyor.
İHA muhabirine konuşan vatandaşların kimi herkesin maske taktığını ve kurallara uyduğunu söylerken, kimi de “Kurallara çok dikkat ettiğimiz söylenemez. Çıkmamak lazım ama çıkmadan da olmuyor maalesef” dedi.
Bir Mersinli, vakaların bu kadar artmasının bilinçsizlikten kaynaklandığını ifade ederek, insanların ihtiyaç olmadığı halde dışarıya çıktıklarını vurgulayarak, “İnsanların biraz daha bilinçli olması, kurallara uymaları lazım. Ben mecburiyetten, işim olduğu için çıktım” diye konuştu.
Genç bir öğrenci ise vaka artışının en büyük nedenlerinden birinin maske kuralına uyulmaması olduğunu iddia ederek, “Baktığımızda bin insanın 99’unda maske var, geriye kalan 991’inde maske yok. Bu da bize mal oluyor. Ben öğrenciyim, 6 aydır evde kalıyorum, hiçbir şekilde temas etmiyorum ama babamın işlerini halletmek için dışarıya çıkıyorum mecburen. Dışarıya çıktığımızda biz sosyal mesafeye uyuyoruz ama insanımız uymuyor. Maske takmamayı bir marifet zannediyorlar. Maskenin kulaklarını ağrıttığını söylediler. Bunun için aparat çıktı, bu aparatı da alıp süs niyetine, kolye niyetine takıyorlar. Allah sonumuzu hayır etsin” ifadelerini kullandı.

Vali Su, ev gezmeleri konusunda vatandaşları uyardı
Öte yandan, Mersin Valisi Ali İhsan Su, vaka artışlarının devam ettiği kentte bir kez daha sahalara inerek denetim yaptı. Vali Su, denetimlerde yaptığı açıklamada, özellikle ev ziyaretlerine dikkat çekerek, “Bizim kontrolünü yapmakta zorlandığımız, yapamadığımız ev gezmeleri var. Vatandaşlarımızdan ricamız, mutlaka ev gezmelerini, misafir kabullerini ve misafirliğe gitme yönündeki uygulamalarını, taleplerini ertelemeleri. Ev gezmelerini ve misafir kabullerimizi inşallah pandemiden sonra yapmak üzere bu şekilde bir uygulamaya geçmemiz gerekiyor. Bu salgının üstesinden ancak maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak ve özellikle şu anda ev ziyaretlerini ertelemekle gelebileceğiz. Vatandaşlarımıza tekrar bu çağrıyı yapıyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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