MESKİ, Kayadibi’nin 30 yıllık su sorununu çözdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MESKİ, Kayadibi’nin 30 yıllık su sorununu çözdü

İHA

MESKİ, Kayadibi’nin 30 yıllık su sorununu çözdü

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ) ekipleri, yaptıkları çalışmayla Tarsus ilçesi Kayadibi Mahallesinin 30 yıldır aynı tarihlerde tekrarlanan içme suyu sorununu çözdü.
MESKİ’den yapılan açıklamaya göre, Tarsus Kayadibi Mahallesi, Berdan Baraj Gölünden yatayyüzer dalgıç pompa marifetiyle eski taş deposuna su alıyordu. Mahalle sakinleri, son dönemlerde mevsimsel koşullar nedeniyle baraj göletindeki su seviyesinin düşmesinden dolayı sağlıklı ve devamlı su alamıyor, bu nedenle de susuzluk sorunu yaşıyordu. Her yıl aynı tarihlerde tekrarlanan bu sorunu gidermek için mahalleye MESKİ tarafından 100 tonluk yeni bir depo yapılarak, ÇatalçeşmeKırkgöz ve BoğazpınarDefnepınarı su kaynağından beslenen Sağlıklı Mahallesi hattından 2 bin 500 metre Ø90’lık HDPE ana isale hattı döşendi. MESKİ’nin çalışmaları ile Kayadibi Mahallesi sakinleri içilebilir seviyede kaliteli içme suyuna kavuşturuldu.

Mahalle sakinleri musluklarından zahmetsizce akan berrak suyun sevincini yaşıyor
Kayadibi Mahallesi Muhtarı Yusuf Kara, yıllarca arıtmasız, çamurlu suyla, kışın barajın su seviyesi düştüğü için de taşıma suyuyla idare ettiklerini belirterek, “Köy tüzel kişiliği döneminde Berdan Barajından kendi imkanlarımızla suyu akıttık. Vahap Başkanımı aradım, Başkanım da talimatı verdi. 3 gün içinde bu suyu akıttık. Şu anda tertemiz bir su içiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun” diye konuştu.
Mahalle sakinlerinden Hacer Türkmen de çamurlu su yüzünden bulaşık makinesinin bile bozulduğunu dile getirerek, “Çok susuzluk çektik. 3 gündür su geldi de evimizi temizledik. Barajdan su alıyorduk, ama içilecek nitelikte değildi. Dinlendiriyorduk ama yine de çamurdu. Hem balık kokuyordu hem insanlar ırmağa giriyorlardı; o yüzden içemiyorduk. Eşim bize damacanalarla su getiriyordu, onu içiyorduk. Ama şu anda içiyoruz çok güzel. Çamaşırımızı, bulaşığımızı, evimizi, her şeyimizi onunla temizliyoruz. Çok güzel suyumuz” dedi.
Mahalle sakini Zeki Türkmen, ise yıllarca ekim, kasım ve aralık aylarında su sorunu yaşadıklarını belirterek, “Çamur akıyordu. Her sene bu sorunu çekiyorduk. Kıyafet dahi yıkayamıyorduk. Şu an çok memnunum, su pırıl pırıl. Evde 2 koyunum var, çeşme suyunu veremiyordum. Şimdi çeşmeyi açıp veriyorum suyu” diye konuştu.
Mahalle sakini Meral Türkmen de tankerin başında kovayla su taşıdıklarını ifade ederek, “Suyu kullanmaya kıyamıyorduk, susuz kalıyorduk. Çok zor durumdaydık. 30 senedir bu zorluğu çekiyorduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e çok teşekkür ederim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kızıltan: “Mersin lojistikte marka, sanayide de marka kent olmaya yakınız” MTSO Başkanı Kızıltan Toros Üniversitesi Toros Üni TV’de canlı yayına katılarak, Mersin’i ve ekonomik gündemi değerlendirdi
YEREL HABERLER Kızıltan: “Mersin lojistikte marka, sanayide de marka ...
Büyükşehir Belediyesi zabıtasından gıda işletmelerine denetim
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi zabıtasından gıda işletmelerine ...
Mersin'de, 'sahte bahis kuponu' operasyonu: 6 gözaltı 
YEREL HABERLER Mersin'de, 'sahte bahis kuponu' operasyonu: 6 ...
Karaduvar ve Şahutoğlu mahallelerinde üst yapı çalışması
YEREL HABERLER Karaduvar ve Şahutoğlu mahallelerinde üst yapı ...
(Özel) Bakan Koca’nın sürekli uyardığı Mersin’de caddeler tıklım tıklım Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da vakalardaki artışa dikkat çekerek uyardığı Mersin’de caddeleri dolduran vatandaşlar birbirlerini suçlayarak, sorumluluğu üzerlerinden atıyor
YEREL HABERLER (Özel) Bakan Koca’nın sürekli uyardığı Mersin’de ...
Mersin'de sahte bahis operasyonu: 6 gözaltı Mersin'de düzenlenen operasyonda, kazanılmış görünümlü sahte 'iddaa' kuponu düzenleyerek sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Mersin'de sahte bahis operasyonu: 6 gözaltı Mersin'de ...
Alaköprü Barajı'nda su seviyesi düştü, evlerin çatıları göründü
YEREL HABERLER Alaköprü Barajı'nda su seviyesi düştü, evlerin ...
Uçuruma yuvarlanan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Uçuruma yuvarlanan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı
Uçuruma düşen şahsı itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Uçuruma düşen şahsı itfaiye kurtardı
Vakaların kritik seviyede olduğu Mersin’de Vali Su, ev ziyaretleri konusunda bir kez daha uyardı
YEREL HABERLER Vakaların kritik seviyede olduğu Mersin’de Vali Su, ...
Başkan Tarhan'ın Ankara Sanat Tiyatrosu çağrısı karşılık buldu
YEREL HABERLER Başkan Tarhan'ın Ankara Sanat Tiyatrosu çağrısı ...
Tüba'yı öldürüp, 2 gün başında bekleyen katil: Başkasıyla ilişkisini hazmedemedim (2)
YEREL HABERLER Tüba'yı öldürüp, 2 gün başında bekleyen katil: ...
Vali Su, Ahmet Yeşil'in resim sergisini gezdi
YEREL HABERLER Vali Su, Ahmet Yeşil'in resim sergisini gezdi
Mezitli Belediyesinin tablet dağıtımı sürüyor
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesinin tablet dağıtımı sürüyor
Birlikte yaşadığı iddia edilen kadını öldüren zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Birlikte yaşadığı iddia edilen kadını öldüren zanlı ...
Tüba'yı öldürüp 2 gün başında bekleyen katil: Başkasıyla ilişkisini hazmedemedim
YEREL HABERLER Tüba'yı öldürüp 2 gün başında bekleyen katil: ...
İnsan Kaynakları Gelişim Programı başlıyor
YEREL HABERLER İnsan Kaynakları Gelişim Programı başlıyor
Kübra öğretmenin katili eski eşinin cezası, ağırlaştırılmış müebbet oldu
YEREL HABERLER Kübra öğretmenin katili eski eşinin cezası, ...
Domates ihracatçıları Rusya’ya ihracatta kotanın kaldırılmasını istiyor
YEREL HABERLER Domates ihracatçıları Rusya’ya ihracatta kotanın ...
Kaymakam Nazlı: "Topraklarımızı hep birlikte yeşerteceğiz"
YEREL HABERLER Kaymakam Nazlı: "Topraklarımızı hep birlikte ...
Toroslar Belediyesinden pandemi döneminde vatandaşla sosyal destek
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesinden pandemi döneminde vatandaşla ...
Kübra öğretmenin katilinin cezası artırılarak onandı Mersin’de boşandığı eşi Kübra Aşkın’ı, seyir halindeki aracına çarparak durduran ve tabancayla öldürmekten müebbet hapis cezasına çarptırılan Davut Demir’in cezası, istinaf mahkemesi tarafından bozuldu Mahkeme, Demir'e 'tasarlayarak insan öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası verirken kararı onadı
YEREL HABERLER Kübra öğretmenin katilinin cezası artırılarak ...
Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası Mersin'de başladı
YEREL HABERLER Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası Mersin'de ...
Başkan Seçer: “Mersin’de ölümlü vaka sayısı arttı”
YEREL HABERLER Başkan Seçer: “Mersin’de ölümlü vaka sayısı arttı”

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X