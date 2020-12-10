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MTSO, Hasan Ali Toptaş’a ‘Kent Edebiyat Ödülü’ verme kararını geri aldı

İHA

MTSO, Hasan Ali Toptaş’a ‘Kent Edebiyat Ödülü’ verme kararını geri aldı

– Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), bu yıl yazar Hasan Ali Toptaş’a ‘Mersin Kenti Edebiyat Ödülü’ verme kararını geri aldığını açıkladı.
MTSO, geçen ekim ayında, Türk edebiyatının gelişmesine katkı sunan yazarları onurlandırmak adına 13 yıldır verdiği ‘Mersin Kent Edebiyat Ödülü’nü bu yıl yazar Hasan Ali Toptaş’a vereceğini açıklamıştı. Ancak, son günlerde yazar Toptaş hakkında çıkan taciz haberleri üzerine harekete geçen MTSO yönetimi, Toptaş’a ödül verme kararını geri çektiğini açıkladı.
MTSO’nun sosyal medya hesaplarından Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ve Meclis Başkanı Hamit İzol adıyla yapılan açıklamada, Toptaş’a ödül verme karanının geri alındığı duyuruldu. Açıklamada, “Ülkemizde ve Mersin’de edebiyat ilgisini geliştirmek ve ulusal ölçekte bir verime dönüştürmek, edebiyat okurlarının dikkatini nitelikli örneklere çekmek üzere; yapıtlarıyla Türk edebiyatının gelişmesine katkıda bulunmuş kişileri onurlandırmak, daha yaygın okunmasını sağlamak için Mersin Ticaret ve Sanayi Odasınca Kent adına 2007 yılından bu yana Mersin Kenti Edebiyat Ödülü verilmektedir. İlgili yönetmelik gereği bağımsız bir şekilde değerlendirme yapan Ödül Değerlendirme Kurulunca, 2020 yılı için Ödülün Hasan Ali Toptaş’a verilmesi kararlaştırılmıştı. Ancak, Toptaş hakkında çıkan taciz haberleri, tüm duyanları olduğu gibi bizleri de derinden yaralamıştır. Bu nedenle 2020 yılı için Hasan Ali Toptaş’a verilmesi önerilen ödül verme kararını geri aldığımızı kamuoyuna duyururuz” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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