Hasan Ali Toptaş´a verilecek edebiyat ödülü geri çekildi



Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)GEÇTİĞİMİZ eylül ayında Hasan Ali Toptaş´a verileceği açıklanan 14. Mersin Kenti Edebiyat Ödülü, yazar hakkında çıkan taciz iddiaları nedeniyle geri çekildi.

Bu yıl 14´ncüsü verilecek olan Mersin Kenti Edebiyat Ödülü için Celâl Soycan, Turhan Günay, Metin Cengiz, Yavuz Özdem ve Cemal Sakallı´dan oluşan değerlendirme kurulu, geçtiğimiz Eylül ayında Türk edebiyatı ile Türk diline katkıları nedeniyle yazar Hasan Ali Toptaş´ı ödüle layık buldu. Toptaş´a verilmesi planlanan ödül, yazarın hakkında çıkan taciz iddiaları nedeniyle geri çekildi. Mersin Kenti Edebiyat Ödülü´nün sponsorluğunu üstlenen Mersin Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Ülkemizde ve Mersin´de edebiyata ilgiyi geliştirmek, ulusal ölçekte bir verime dönüştürmek, edebiyat okurlarının dikkatini nitelikli örneklere çekerek Türk edebiyatının gelişmesine katkıda bulunmuş kişileri onurlandırmak için bu ödül verilir. Bağımsız bir şekilde değerlendirme yapan Ödül Değerlendirme Kurulunca, 2020 yılı için ödülün Hasan Ali Toptaş´a verilmesi kararlaştırılmıştı. Ancak, Toptaş hakkında çıkan taciz haberleri, tüm duyanları olduğu gibi bizleri de derinden yaralamıştır. Bu nedenle 2020 yılı için Hasan Ali Toptaş´a verilmesi önerilen `ödül verme´ kararını geri aldığımızı kamuoyuna duyururuz".

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada geçtiğimiz gün bir grup kadın yazar, Hasan Ali Toptaş tarafından taciz edildiklerini iddia etmişti.

`Leyla S.´ adlı bir sosyal medya kullanıcısı, "Bu adamın artık ifşa edilmesini heyecanla bekleyen kaç kişiyiz? Ben ve pek çok arkadaşımın kendisi ile üniversite yıllarına ait nahoş anılarımız var. Şu anki bilinç ve cesarete sahip olsaydım ifşa ederdim. Klasik orta yaş üstü `cıs´ erkek edebiyatçı tipi. Gerçekten büyük bir hayal kırıklığıdır kendisi" şeklinde yazmıştı. Bu paylaşımın ardından başka kadınlar da ünlü yazar tarafından tacize uğradıklarını iddia etmişlerdi.

ÖZÜR DİLEDİ

İddialar üzerine, Hasan Ali Toptaş'ın sosyal medya hesabından özür mesajı yayınlandı. Açıklamada, "İnsan eril failliğin ne olduğunu anlayana kadar karşı tarafta ne büyük yaralar açtığını bilmeden, fark etmeden, düşünmeden hatalar yapıyor. Failliğin ne olduğunu bugün kadınlardan öğreniyoruz. Bilmeden, farkında olmadan yaptığım davranışlar nedeniyle kırdığım, üzdüğüm, yaraladığım bütün insanlardan samimiyetle özür diliyorum" denildi.DHA-Kültür Sanat Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

2020-12-10 14:53:47



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