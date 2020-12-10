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Mersin'de iki otomobil çarpıştı

DHA

Mersin'de iki otomobil çarpıştı


Mithat ÜNAL/ ANAMUR (Mersin), (DHA)MERSİN´in Anamur ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu, bir kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçlar çekildikten sonra yeniden açıldı.
Kaza, ilçeye bağlı Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Duygu Güçük (29) yönetimdeki 33 ACN 152 plakalı otomobil ile Hatice Bulut´un (38) kullandığı 33 LP 267 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada, Duygu Güçük başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güçük, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Anamur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Güçük´ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçlar çekildikten sonra yeniden açıldı. Çevredekiler ise aynı kavşakta onlarca kaza meydana geldiğini, bu nedenle kavşağa sinyalizasyon sisteminin kurulması gerektiğini söyledi. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Anamur Mithat ÜNAL
2020-12-10 18:25:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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