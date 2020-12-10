Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası´nda millilerden 12 final



Adnan AÇIKGÖZ / MERSİN,(DHA)Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası´nda Milli takım, birinci sırada finale yükseldi.

Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası´nın 2'nci gününde takımlar, büyükler kategorisinde eleme müsabakaları için podyuma çıktı. Türkiye Cimnastik Milli Takımı sporcuları Ümit Şamiloğlu, Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder ve Abdelrahman Elgamal, atlama tahtası, paralel bar, barfiks, kulplu beygir ve yer disiplinlerinde sergiledikleri hatasız performansları ile dikkat çekti. Milli takımımız 1´inci sırada finale yükselirken; Abdelrahman Elgamal yer, halka, atlama masası ve barfiks aletinde, Ahmet Önder yer, atlama masası ve barfiks aletinde, İbrahim Çolak paralel ve halka aletinde, Ferhat Arıcan ise kulplu beygir ve paralel aletinde finale kalma başarısı gösterdi. Müsabakaları Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen de izledi.

Elemeleri başarılı şekilde geçen sporcular, hafta sonu yapılacak finallerde madalya mücadelesi verecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Tribündeki sporcuların görüntüsü

Federasyon Başkanı Suat Çelen'in detay görüntüsü

Milli sporcuların çeşitli disiplinlerdeki performansları

DHA-Spor Türkiye-Mersin Adnan AÇIKGÖZ

2020-12-10 21:23:37



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