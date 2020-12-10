Tarsus'ta pikap ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin) (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde, pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada Mehmet Demir (22) hayatını kaybetti, Mehmet Ali S. (32) ise yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde TarsusMersin karayolu hal kavşağında meydana geldi. Ferdi Y. (31) yönetimindeki 33 BKB 94 plakalı pikap ile Mehmet Ali S. (32) yönetimindeki 33 PA 593 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile yanındaki Emin Demir, Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Demir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralı otomobil sürücüsü Mehmet Ali S.'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2020-12-10 22:21:40
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