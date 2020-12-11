3 çocuk babası polis memuru, koronavirüse yenildi

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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde görev yapan 3 çocuk babası polis memuru Hazret Özdemir (46), koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Büro Amirliği´nde baş polis memuru olarak görev yapan Hazret Özdemir´in 4 Aralık´ta koronavirüs testi pozitif çıktı. Tarsus Devlet Hastanesi´ne kaldırılan evli ve 3 çocuk babası Özdemir, durumu ağırlaşınca aynı hastanede yoğun bakıma alındı. Hazret Özdemir, akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Özdemir´in cenazesi, Tarsus Şehir Mezarlığı´nda düzenlenecek törenden sonra Çamlıyayla Fakılar Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verilecek.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2020-12-11 00:14:20



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