3 çocuk babası polis memuru, koronavirüse yenildi

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde görev yapan 3 çocuk babası polis memuru Hazret Özdemir (46), koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Büro Amirliği´nde baş polis memuru olarak görev yapan Hazret Özdemir´in 4 Aralık´ta koronavirüs testi pozitif çıktı. Tarsus Devlet Hastanesi´ne kaldırılan evli ve 3 çocuk babası Özdemir, durumu ağırlaşınca aynı hastanede yoğun bakıma alındı. Hazret Özdemir, akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Özdemir´in cenazesi, Tarsus Şehir Mezarlığı´nda düzenlenecek törenden sonra Çamlıyayla Fakılar Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verilecek.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2020-12-11 00:14:20
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