Mersin'de sağlık hizmetlerine 2 milyon liralık yatırım Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Engelliler ve sağlık hizmetlerini çok önemsiyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sağlık hizmetleriyle 2021 yılında da hasta, yaşlı, özel gereksinimli ve dezavantajlı yurttaşlara ulaşmaya devam edecek. Büyükşehir, 2021 bütçesinde sağlık alanında yapacağı hizmet ve projelere toplam 2 milyon 150 bin lira ayırdı.

Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında da sağlık alanında dezavantajlı bireylere birçok hizmet verdi. Merkez ilçeler, Tarsus, Anamur, Bozyazı, Silifke ve Çamlıyayla ilçelerinde evde sağlık, bakım ve destek hizmetleri kapsamında, Nisan 2019 ile 31 Ekim 2020 tarihleri arasında bin 386 kişiye 18 bin 807 kez evde sağlık ve bakım hizmeti verilirken, Eylül 2019 yılında başlatılan yaşlı destek hizmeti kapsamında da 201 vatandaşa hizmet verildi. Yaşlı destek hizmetin alan 66 vatandaş yine Ağustos 2020 yılında yeni başlatılan bir hizmet olan küçük tamir, bakım ve onarım işlemlerinden de faydalandı. Evde sağlık, bakım ve destek hizmet istasyonları Silifke ilçesinde 12 Ekim 2020’de, Anamur ilçesinde de 22 Eylül 2020 tarihinde açıldı.

Büyükşehir Belediyesi, 28 Eylül 2020 tarihinde Toroslar ilçesinde engelli bireylere yönelik mola evi hizmeti vermeye başladı. Mola evi hizmeti ile merkez ilçelerde ikamet eden en az 60 ayını tamamlamış, temel öz bakım becerileri kazanmış, gözetim gerektiren tüm özel gereksinimli bireylerin verimli zaman geçirmesi ve engelli ailelerinin sosyal ve kültürel hayata dâhil olmaları amaçlandı. 16 Kasım 2020 itibari ile toplam 68 engelli birey Mola Evi hizmetinden rutin olarak yararlandı. Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın 2021 yılında merkez ilçeler ile Tarsus, Anamur, Bozyazı, Silifke ve Çamlıyayla ilçelerinde evde sağlık, bakım ve destek hizmetleri devam edecek. Büyükşehir, yeni yılda da evde sağlık hizmeti, evde kişisel bakım hizmeti, ev temizliği hizmeti, yaşlı destek hizmeti, ustalar tarafından verilen küçük tamirat ve tadilat işlemlerini devam ettirecek ve dezavantajlı gruplara destek olacak. Toroslar ilçesinde engelli bireylere yönelik mola evi hizmeti veren Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında Tarsus ilçesinde de mola evi kurmayı planlıyor.



Yenişehir’de Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi ile hizmet verilecek

Büyükşehir Belediyesi’nin Yenişehir ilçesinde yer alacak Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi’nden tüm merkez ilçelerde yaşayan engelli vatandaşlar ve aileleri yararlanabilecek. 2021 yılında açılması planlanan Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi’nde engelli bireylere yönelik sportif faaliyet ve beceri kursları, engelli bireylere yönelik mesleki eğitim kursları, duyu bütünleme terapisi, koordinasyon ve toplumsal bilinçlendirme çalışmaları, empati ve farkındalık çalışmaları yapılması planlanıyor. Mezitli ilçesinde de Kadın Sağlığı Danışma Merkezi açmayı da planlayan Büyükşehir Belediyesi, merkez ilçelerde yaşayan kadınların merkezden faydalanmasını sağlayacak. Kadın Sağlığı Danışma Merkezi’nde, hamilelik döneminde kişilere psikolojik, beslenme, hareket eğitimi ve danışmanlık hizmeti, doğum sonrası bebek bakımı ve beslenmesi ile kadınlara psikolojik, sosyal ve sağlık danışmanlığı hizmetleri, göçle gelmiş kadınlara sosyal uyum ve danışmanlık hizmetleri, ev kazaları konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimi gibi hizmetler verilecek.

2018 yılında Toroslar ilçesinde kurulan ve aktif olarak 2019 yılında hizmete başlayan Engelsiz Yaşam Merkezi’nden de Mersin merkez ilçelerinde ikamet eden tüm vatandaşlar yararlanabiliyor. Merkezde 2020 yılı hizmetlerine ilave olarak; rehabilitasyon hizmeti, hobi bahçeleri ve gıda atölyesi hizmetleri verilmesi planlanıyor.



2021 yılında 2 milyon 150 bin liralık yatırım yapılacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 yılı içerisindeki faaliyetleri ve 2021 yılı içerisindeki planlanan projeleri hakkında konuşan Başkan Vahap Seçer, “Engelliler ve sağlık hizmetlerini çok önemsiyoruz. Bunlar parada küçük projeler gibi görünebilir ama muazzam, vatandaşlarımızın ihtiyacı olan projeler. Bizim merkez, Erdemli ve Tarsus'ta evde sağlık bakım ve destek hizmetlerimiz vardı. Şu anda Silifke ve Anamur'da başladık. Yeni personel takviyeleri yaptık, yeni uzmanlar aldık. Psikolog, sosyolog, doktor, bakıcı. Bunların marifeti ile vatandaşlarımıza ulaşıyoruz. Gülnar’ı da bunun içerisine kattık. Yakın zamanda Gülnar'da da evde bakım hizmetlerimiz başlıyor” dedi.

Çok fakir, çok yoksul ve çok yaşlı yurttaşların da evde ufak tefek tamirat, tadilat işlerini yaptıklarını da anlatan Seçer, “Bize müracaat etmeleri durumunda, bu kimsesiz vatandaşlarımıza ulaşıyoruz, küçük tamir, bakım ve onarım işlerini de gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Engelliler ve Sağlık Dairesi’nin bugüne kadar gerçekleştirdiği hizmetlerin toplam tutarının 4 milyon 426 bin lira olduğunu vurgulayan Seçer, 2021 yılında da hizmetlerin devam edeceğini vurguladı. Seçer, “2021 yılında da 2 milyon 150 bin liralık bir hizmet öngörülüyor” şeklinde konuştu.

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