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Akdeniz Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi arasında çöp tartışması Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Akdeniz’in mahallelerinde çöp dağları olduğunu iddia eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e, Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ’ye ait kamyonların Güneş Mahallesinde bir araziye kaçak moloz döktüğü görüntülerin yer aldığı videoyla yanıt verdi Gültak: “Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer’in ve MESKİ yetkililerinin; bize yönelik ‘komplo kokan’ bu hareket karşısında bir açıklaması olacak mıdır?”

İHA

Akdeniz Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi arasında çöp tartışması Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Akdeniz’in mahallelerinde çöp dağları olduğunu iddia eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e, Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ’ye ait kamyonların Güneş Mahallesinde bir araziye kaçak moloz döktüğü görüntülerin yer aldığı videoyla yanıt verdi Gültak: “Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer’in ve MESKİ yetkililerinin; bize yönelik ‘komplo kokan’ bu hareket karşısında bir açıklaması olacak mıdır?”

– Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Akdeniz’in mahallelerinde çöp dağları olduğunu iddia eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e, Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ’ye ait kamyonların Güneş Mahallesinde bir araziye kaçak moloz döktüğü görüntülerin yer aldığı videoyla yanıt verdi. Gültak, “Vahap Seçer, Büyükşehir ve MESKİ’ye ait bu kamyonların Güneş Mahallesindeki bu araziye tonlarca çöp, moloz ve atık dökmesini nasıl açıklayacak” diye sordu.
Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi arasında çöp tartışması başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer’in, son meclis toplantısında, Akdeniz Belediye Başkanı Gültak’ı, ilçede çöp dağları oluştuğu iddiasıyla suçlamasıyla başlayan tartışma, iki kamyonun çöp ve moloz döktüğü görüntülerle yeni bir boyuta taşındı. Başkan Gültak, ‘komplo’ iddiasını da gündeme taşıdı.

“Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veriyor”
Başkan Gültak, basın toplantısı düzenleyerek, Seçer’in iddialarına Akdeniz Belediyesi görevlileri tarafından çekilen bir videoyla yanıt verdi. Söz konusu videoyu izleten Gültak, görüntülerde biri Büyükşehir Belediyesine, diğeri Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğüne ait iki kamyonun, araziye çöp ve moloz döktüğünün açıkça görüldüğünü söyledi.
Mersin Büyükşehir Belediyesinin son meclis toplantısında, Başkan Seçer’in Akdeniz ilçesinin mahalleleri ve sokaklarında çöp dağları olduğunu iddia ettiğini, Akdeniz Belediyesi ve saha ekiplerini görevini yapmamakla itham ettiğini belirten Gültak, “Oysa Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz, 65 mahallemizin tamamında, onlarca araç ve yüzlerce personel ile haftanın 7 günü ve 24 saat esasına göre kesintisiz hizmet vermektedir. Ayrıca bizim dönemimizde kurulmuş acil durumlar için de çöp taksilerimiz mevcuttur. Acil bir durumda hemen çöp taksimiz gider çöpü toparlar” diye konuştu.

“Büyükşehir ve MESKİ’ye ait kamyonların moloz döktükleri videoyla kanıtlandı”
Konuşmasını, çekilen fotoğraflarla da destekleyen Gültak, “Elimdeki şu fotoğraflarda ve cep telefonu ile çekilen videoda; Akdeniz ilçemiz sınırlarında yer alan Güneş Mahallesi içinde bulunan bir araziye, çöp ve moloz döken kamyonlar görülmektedir. Yaptığımız incelemeler sonucunda bu arazinin şahıs arazisi olduğu, herhangi bir kiralamanın söz konusu olmadığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzle de yaptığımız yazışma sonucunda moloz veya çöp dökmeye yönelik herhangi bir iznin olmadığını tespit ettik. Bu kamyonların birinde Mersin Büyükşehir Belediyesinin logosu ve ismi, diğerinde de MESKİ logosu yer almaktadır. Kamyonların bu alana moloz döktükleri, sahada görevli ekiplerimizce de fotoğraf ve videoyla da kanıtlanıp belgelenmiştir. Sahada görevli personel arkadaşlarımız, bu alana daha önce de kamyonların çöp ve moloz döktüğünü fark etmiş ve çok kez uyarılmasına rağmen bu sonuçlar ortaya çıkmıştır. Ancak her ne hikmetse, söz konusu araziye çöp ve atıklar dökmeye devam etmişlerdir” ifadelerini kullandı.

“Başkan Seçer, bu araziye tonlarca çöp, moloz ve atık dökülmesini nasıl açıklayacak?”
Bu olaylarla ilgili Başkan Seçer’den açıklama isteyen ve ‘komplo kokan hareket’ cümlesiyle tartışmayı farklı bir boyuta da taşıyan Gültak, “Şimdi soruyorum; Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, meclis toplantısında bizleri; Akdeniz’in mahalleleri ve sokaklarını temizlememekle, çöp ve atık dağlarına mahkum etmekle itham ederken, Büyükşehir ve MESKİ’ye ait bu kamyonların Güneş Mahallesindeki bu araziye tonlarca çöp, moloz ve atık dökmesini nasıl açıklayacaktır? Yine soruyorum; sahada görevli personel arkadaşlarımız, vatandaşlarımızın sağlığı, huzuru ve esenliği, Akdeniz’in temizliği için gecegündüz demeden özveriyle çalışırken; kamyon kamyon çöp ve moloz dökülmesiyle ortaya çıkan bu görüntünün hesabını kim verecektir? Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer’in ve MESKİ yetkililerinin; bize yönelik ‘komplo kokan’ bu hareket karşısında bir açıklaması olacak mıdır?” diye sordu.

“Yasal işlem başlattık”
Güneş Mahallesinde bulunan bu alana, göz göre göre moloz ve çöp döken kamyonların plakalarının tespit edildiğini dile getiren Gültak, “Belediye olarak bu konuda gerekli yasal işlemleri başlatmış bulunmaktayız. Tonlarca atık dökülen bu arazinin, fen işleri ve çevre koruma müdürlüğümüze bağlı ekiplerimizce, iş makineleri yardımıyla saatler süren çalışmayla temizlendiğini, halk sağlığını tehdit eden atıkların mahalleden çıkarıldığını da kaydetmek isterim” dedi.

“Hiç kimse bizi, sokaklarda çöp ve atık dağları oluşturmakla itham edemez”
Göreve geldiği ilk günden itibaren, Akdeniz ilçesinde haftanın 3 günü mahalleleri ziyaret ettiğini ve sokak gezdiğine vurgulayan Başkan Gültak, “Ben en az haftanın 3 günü muhtarlarımızı, esnafımızı ziyaret eden, bölgedeki hanımefendilerle sohbet edip çaylarını, kahvelerini içen, sorunlarına yakından temas eden bir başkan olmama rağmen ‘Cesaretin varsa o sokaklara git’ sözüyle muhatap oldum. Ekiplerimizin çalışmalarını mahallinde denetlerken, esnaf ve vatandaşlarımızın talep ve sıkıntılarını dinliyorum. Anlattıkları sorunların çözümü bizi ilgilendiriyorsa ilgili başkan yardımcısı ve bürokratlarla not alıp çözen, orta vadedeyse planlayan, belediyemizi ilgilendiren bir konu değilse hemen telefonla gerekli kurumları arayıp görüşüyorum. Bu sayede sorunların en kısa sürede çözüme kavuşmasını sağlarken, halkımızın şikayetlerini de ortadan kaldırmış oluyoruz. Bu bağlamda hiç kimse; ne kurum olarak belediyemizi ve fedakarca çalışan ekiplerimizi ne de belediye başkanı olarak beni; Akdeniz ilçemizi, mahallelerimizi ve vatandaşlarımızı ihmal etmekle, sokaklarda çöp ve atık dağları oluşturmakla itham edemez” diye konuştu.
Başkan Gültak, yasal işlemle ilgili bir soru üzerine de Zabıta Müdürlüğüne talimat verdiğini, Kabahatler Kanununa göre gerekli yasal işlemin yapılacağını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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