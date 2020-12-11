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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

EBA Mobil Destek Aracı Demirtaş Mahallesi'nde

İHA

EBA Mobil Destek Aracı Demirtaş Mahallesi'nde

Toroslar Belediyesi tarafından ilçede faaliyete geçirilen Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Destek Noktaları ile öğrenciler uzaktan eğitime katılma imkanı buluyor.
İnternet erişimi ve bilgisayar konusunda sıkıntı yaşayan öğrencilerin imdadına, TORTEK Merkezlerinde oluşturulan EBA sınıflarının yanı sıra 'mobil destek aracı' da yetişiyor.
Öğrencilerin canlı derslere katılarak ders saatlerine göre gruplar halinde dönüşümlü eğitim aldıkları EBA Mobil Destek Aracı, Demirtaş Mahallesi'nde hizmet veriyor.
Tır dorsesi üzerinde tabletlerle donatılan EBA Mobil Destek Aracı, öğrencilerin EBA içeriklerine hızlı ve güvenli bir şekilde erişimlerini sağlıyor. Korona virüs salgını nedeniyle eğitimlerine uzaktan devam eden öğrenciler, pandemi kuralları çerçevesinde ve görevli öğretmenlerin kontrolünde sorun yaşamadan derslerine katılıyor. Veliler ise çocuklarının sağlıklı bir şekilde eğitim aldıkları EBA destek noktalarından dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, eğitime sunduğu katkılarından dolayı Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkür etti.
"Hedefimiz, kesintisiz eğitim"
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, pandemi sürecinde eğitimin kesintiye uğramaması için mücadele ettiklerini belirterek, "Çocuklarımız, bizim geleceğimiz ve umudumuz. Onlar, başarılı oldukça bizler daha da mutlu olacağız. İnşallah bu zor günleri geride bırakıp daha sağlıklı günlerde buluşacağız" dedi.
"Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bilgiye kolay ulaşabilmelerini amaçlıyoruz ve bu doğrultuda çalışmalar yapıyoruz" diyen Yılmaz, "Eğitim her zaman önceliğimiz. EBA destek noktaları uzaktan eğitime katılmada zorluk yaşayan öğrenciler için yapılan bir uygulamadır. Evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan öğrencilerimize ulaşmak adına ilçemizde oluşturduğumuz EBA destek noktalarının yanı sıra mobil destek aracımızı da hizmete sunduk. Mobil aracımızı, çocuklarımızın en güzel ve sağlıklı bir şekilde eğitim almaları için dizayn ettik. Yüz yüze eğitime kadar çocuklarımızı EBA destek noktalarımıza bekliyoruz" diye konuştu.

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