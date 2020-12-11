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Başkan Özyiğit: "Alanya ile Kushimoto sokaklarını birleştirmek istiyoruz”

İHA

Başkan Özyiğit: "Alanya ile Kushimoto sokaklarını birleştirmek istiyoruz”

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, kentin en yoğun sosyal yaşam alanlarından olan Alanya ile Kushimoto sokaklarını birleştirmek için çalıştıklarını söyledi. Özyiğit, “Alanya Sokağını alttan veya üstten Kuşhimaoto Sokağı ile birleştirecek bir çalışmayı da gerçekleştirebiliriz. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer ile de görüştük. Henüz net bir karar verilmedi ama bu konuda çalışıyoruz" dedi.
Özyiğit, Alanya Sokağında yapılan son çalışmaları yerinde inceledi. Bölge sakinleri ve esnaflarla tek tek sohbet ederek, görüş ve önerilerini alan Özyiğit, Yenişehir’i katılımcılıkla yönettiklerini ve yaşanılabilir bir kenti hep birlikte oluşturacaklarına vurgu yaptı. Özyiğit, ayrıca Güvenevler Mahallesi’nde bulunan Alanya Sokağı ile İnönü Mahallesi’nde bulunan Kushimoto Sokağını birleştirmek istediklerini belirtti. Gazi Mustafa Kemal Bulvarının ayırdığı iki sokak ile ilgili Özyiğit, “Alanya Sokağını alttan veya üstten Kuşhimaoto Sokağı ile birleştirecek bir çalışmayı da gerçekleştirebiliriz. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer ile de görüştük. Henüz karar verilmedi ama bu konuda çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Hizmet yapmak gibi yapılan hizmeti korumak ve devamlılığını sağlamak çok önemli"
Vatandaşların yapılan çalışmalardan memnun olduğunu ifade eden Özyiğit, “Alanya Sokağında üst donatı grupları çalışmalarımız devam ediyor. Sokakta yeşillendirme yapıyor, ağaç ekemediğimiz alanlara ise büyük saksılarda ağaçlar koyuyoruz. Buraya estetik oturma bankları yerleştirdik. Bu elbirliğiyle yürüyecek bir hizmet. Hem esnafımızın hem halkımızın son derece duyarlı olması ve burayı koruyup, kollaması lazım. Bu saksıların kül tablası ve çöp kutusu olmadığını bilmemiz ve ona göre davranmamız gerekiyor. Hizmet yapmak gibi yapılan hizmeti korumak ve devamlılığını sağlamak çok önemli. Burayı toparlıyoruz, inşallah hem esnafımız hem de bölgede yaşayan vatandaşlarımıza faydalı olur. Ve bu çalışmalar, vatandaşlarımız hem alışveriş yaparken hem de burayı yaşam alanı olarak kullanırken inanıyorum ki onlara daha çok rahat yardımcı olacaktır. Buranın yapımında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Kentimizi güzelleştirmeye ve Yenişehir’i daha yaşanılabilir bir mekân haline getirmeye devam edeceğiz. Alanya Sokağı ve çevresindeki 11 sokakla beraber bu adada yaptığımız çalışma buranın daha güzel olması adınaydı ve bunu başardık. Vatandaşlarımız bizi görünce yüzleri gülüyor. Yüzde 99’luk bir memnuniyet oranı olduğunu da görüyoruz. Hizmet yapılır da memnuniyet olmaz mı, elbette ki olur ama bizim beklentimiz vatandaşlarımızın bu alanlara sahiplik etmesidir. Yani biz kamu malına zarar verildiğinde ‘banane’ bakışı kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

“Daha çağdaş bir yaşam alanını hep birlikte sağlayacağız.”
Alanya Sokağında yapacakları işlerin henüz bitmediğini kaydeden Özyiğit, şöyle devam etti; "Bu bölgede özellikle altyapıyı düzelttik daha sonra üstyapı çalışmaları yapıldı. Hem alt yapı hem de üstyapının burada yaşayan insanlara layık bir şekilde olması oldukça kıymetli bir iş. Halkımızla beraber burayı koruyacağız. Burada yasadışılığa müsaade etmeyeceğiz ve herkes birbirine saygılı olarak, birbirinin hakkını koruyacak. Daha çağdaş bir yaşam alanını hep birlikte sağlayacağız. İnsanların kamu alanlarına zarar vermeye hakkı yok bu alan hepimizin, Mersin ve Yenişehir hepimizin, kimsenin bir başkasının hakkını gasp etmeye hakkı yok. Alanya Sokağı’nda yapacağımız işler daha bitmedi. Cephe çalışmaları yapacağız, aynı tip bir cephe çalışması görüntü kirliğini de ortadan kaldıracak. Tabela ve tente çalışmaları için de hazırlıklarımızı yapıyoruz. Zaman içeresinde bu dokunuşları gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla burası insanların vakit geçirmek için daha çok tercih edeceği alan olacak."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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