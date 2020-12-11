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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

NEXT 75 Konferansında geleceğin sorunlarına çözümler aranacak

İHA

NEXT 75 Konferansında geleceğin sorunlarına çözümler aranacak

İnsanlığın karşı karşıya olduğu küresel sorunlar ve zorlukları konu alan Uluslararası NEXT 75 Gençlik Konferansı, 16 Aralık’ta Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenecek. Konferans sayesinde ünlü bilim adamları ile genç neslin proaktif temsilcileri arasında gezegenimizin geleceği hakkındaki konular bağlamında bir diyalog kurulabilmesi amaçlanıyor.
NEXT 75 Gençlik Konferansı, aynı zamanda Rus nükleer endüstrisinin 75. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinliklerin de bir parçası olacak. Nükleer sektör, bir yandan geçmişin başarılarına saygılarını sunarken, bir yandan da son teknolojiyi yakalayarak yarınlara uzanan bir sektör olma özelliği taşıyor. Bu sektörün çalışanları olan bilim insanları da yaptıkları işin doğası gereği onlarca yıl ileri bakma ve ileri tarihler için plan yapma konusunda oldukça başarılı. Bugünün üniversite öğrencileri, yarının neler getireceğini belirleyecek olan isimler olacak. Dolayısıyla genç nesil, küresel sorunlar hakkında en eksiksiz bilgilere ve bunların bilimsel dayanağı olan çözümlere sahip olmalı.

Geleceğe yönelik sorular konferansta yanıt bulacak
Sektörün geleceğini oluşturacak genç neslin temsilcileri, düzenlenecek bu konferansta dünyanın önde gelen bilim insanları ve fikir önderlerinden oluşan konuşmacılara pek çok soru yöneltme fırsatını bulacak. “Önümüzdeki 10, 25 ve hatta 75 yılda insanlık nelere hazır olmalı? Hangi teknolojiler aktif bir şekilde gelişecek, hangileri geride kalacak? Dünyamız kaynak kıtlığından dolayı küresel çatışmalar ile karşı karşıya kalacak mı? Gezegenimizde 10 milyardan fazla insan için yeterli yer olacak mı? Küresel iklim değişikliği çerçevesinde geri dönüşü olmayan nokta aşıldı mı? Gelecekte bizi gerçekten benzeri görülmemiş ekolojik felaketler mi bekliyor? Gelecekteki salgınlara tamamen hazır olmak ya da bunları tamamen önlemek mümkün mü” gibi sorular, konferansta yanıt bulacak.
Konferansta ele alınacak ana konular arasında ayrıca kaynak kıtlığı, nüfus artışı, yeni hastalıklar ve çevre sorunları gibi aralarında yakın ilişki olan sorunlar da yer alacak. Multimedya teknolojilerinin kullanılması sayesinde bu önemli konular kapsamındaki iletişim daha canlı ve göz alıcı hale gelecek. Ayrıca izleyicileri bekleyen birçok görsel sürpriz de programda yer alıyor.

Konferansa dünyaca ünlü bilim insanları katılacak
Konferansa, Nobel Barış Ödülü sahibi Rodney John Allam ve Rutgers Üniversitesinde (ABD) Ekoloji Profesörü olan Carl Safina gibi dünyaca ünlü bilim insanlarının katılması planlanıyor. Konferansta ayrıca, Dünya Sağlık Örgütünden (WHO) tanınmış bir virolog ve pandemiyle mücadelede yenilikçi çözümlerin uygulanması konusunda uzman olan Oyewale Tomori, gelecekte var olabilecek olası hastalıklardan bahsedecek. Stockholm Teknoloji Kraliyet Enstitüsü Endüstriyel Ekoloji ve KTH Teknoloji Kraliyet Enstitüsü Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Bölümünden Doç. Dr. Miguel Brandao ve Küresel İnisiyatifler Bilim Konseyi (SCGI) Başkanı Thomas Blees ise “Kaynak Kıtlığı” başlıklı panelde konuşmacılar arasında yer alacak. Delhi Üniversitesi’nden Profesör Tejbir Singh Rana, gelecekte yaşanacak en büyük sorunlardan biri olan nüfus yoğunluğu sorunundan bahsedecek. Konferansa Rus aktör ve yönetmen Danila Kozlovsky, BM barış elçisi ünlü antropolog Jane Goodall gibi isimlerin de katılması bekleniyor. Konferansın özel konukları arasında Yetenek ve Başarı Vakfı başkanı Elena Shmeleva ve Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev de yer alacak.

Rosatom, konferansa özel önem veriyor
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine önemli ölçüde katkıda bulunan Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom, küresel sorunları çözmeyi amaçlayan bu konferansa özel bir önem veriyor. Rusya'nın nükleer endüstrisi, insanlığa güçlü bir karbonsuz enerji kaynağının yanı sıra gelecekte en çok talep edilecek, en umut verici alanlarda da birçok benzersiz teknoloji sunabilir.
Konferans, çevrimdışı ve çevrimiçi formatta Rusça ve İngilizce olarak yapılacak. Soçi'deki Sirius Bilim ve Sanat Parkının Atom Salonundaki 200 yetenekli Rus orta öğretim ve üniversite öğrencisi etkinliğe katılacak. Aynı zamanda dünyanın her yerinden 400 genç, soru sorma ve tartışmalara katılma fırsatı ile çevrimiçi konferansa davet edilecek.
Salgına rağmen konferansa ev sahipliği yapacak olan Atom Salonu sayesinde, yüzlerce kişi canlı iletişim imkanı da bulacak. Atom Salonu, Rosatom tarafından çevrimiçi ve çevrimdışı formatlarda iş ve eğitim etkinlikleri gerçekleştirmek için tasarlanmış benzersiz bir alan olma özelliğini taşıyor. Bu salon konferans için gerekli olan tüm modern ekipmanlara da sahip. Kapasitesi 900 kişi olan Atom Salonu, Rosatom ve Sirius Eğitim Merkezi tarafından çeşitli etkinlikler için ortaklaşa kullanılıyor.

Dünyanın her yerinden isteyen herkes konferansa katılabilecek
Güvenlik, nükleer endüstride, nükleer tesislerin çok ötesine uzanan mutlak bir öncelik olarak kabul ediliyor. Atom Salonunda da bu kapsamda, en gelişmiş hava dezenfeksiyon sistemleri bulunuyor. Dolayısıyla konferans, sıhhi ve epidemiyolojik gerekliliklere tamamen uygun bir şekilde gerçekleşecek.
NEXT 75 konferansının yayını, 16 Aralık’ta saat 15.00’ten itibaren http://next75.com/ web sitesinden ve Rosatom'un sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak. Dünyanın her yerinden isteyen herkes üç saatlik bu önemli konferansa katılma fırsatı bulabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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