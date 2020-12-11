Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda gençlerde Ukraynalı Kovtun şampiyon oldu



Adnan AÇIKGÖZ / MERSİN,(DHA)Mersin'de düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda gençler bireysel kategorisinin şampiyonu, Ukraynalı Illia Kovtun oldu.

Şampiyonanın 3'üncü gününde podyuma çıkan gençler, bireysel finallerde madalya için ter döktü. Paralel bar, barfiks, halka, atlama masası ve kulplu beygir disiplinlerinde performanslarını sergileyen sporculardan Ukraynalı Illia Kovtun, genel tasnifte 81 bin 465 puanla 1'inci olarak altın madalyaya uzandı. 80 bin 198 puan toplayan Ukraynalı Volodymyr Kostiuk gümüş madalyanın sahibi olurken, 78 bin 566 puan alan Macar sporcu Krisztian Balazs da 3'üncülük kürsüsüne çıkıp bronz madalya aldı.

Turnuvada Türkiye adına mücadele edip 75 bin 798 puan alan Bora Tarhan 8'inci, Mert Efe Kılıçer ise 75 bin 266 puanla 10'uncu oldu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Sporcuların görüntüsü

-Müsabakalardan görüntüler

-Sporcuların madalya almaları

-Ukrayna milli marşının okunmasıDHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez Adnan AÇIKGÖZ

2020-12-11 17:55:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.