

Ali Rıza EREN/SİLİFKE (Mersin), (DHA)MERSİN'in Silifke ilçesinde, sürücülerin korkulu rüyası olan ve 'ölüm virajı' olarak bilinen mevkide kontrolden çıkan TIR, uçurumun kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle TIR'dan fırlayan sürücü Emin Topal (60), yaklaşık 10 metrelik uçurumdan denize düşerek kayboldu.

Kaza, akşam saatlerinde Silifke ilçesi Susanoğlu Mahallesi´nden geçen D-400 karayolu üzerinde geldi. Mersin yönüne giden Emin Topal yönetimindeki 27 VS 078 plakalı TIR, sürücüler arasında ölüm virajı olarak bilinen mevkide, kontrolden çıkarak uçurumdaki bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle TIR'ın ön camı patlarken, sürücü Topal araçtan fırlayarak yaklaşık 10 metrelik uçurumdan denize düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Kaza nedeniyle AntalyaMersin karayolu trafiğe kapatılırken, sürücünün bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine de haber verildi. Güvenlik güçleri yolun güvenliğini sağlarken Sahil Güvenlik Komutanlığı´na ait bir bot da denizde Emin Topal´ı bulmak için arama çalışması başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Silifke Ali Rıza EREN

2020-12-12 00:26:39



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