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Büyükşehir Belediyesinin Mersin Barosu ile yapacağı protokol mecliste reddedildi Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinde, 10 aydır komisyonda bekleyen kadın ve çocukların sorunlarını çözüme kavuşturmak için Mersin Baro Başkanlığı ile imzalanacak protokol ile ilgili teklif Cumhur İttifakının oylarıyla reddedildi Mecliste, Büyükşehir Belediyesinin yıllık 300 bin lira ödeme yapmak zorunda kaldığı Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası (MİS) üyeliğinden ayrılması ile ilgili teklif de reddedildi

İHA

Büyükşehir Belediyesinin Mersin Barosu ile yapacağı protokol mecliste reddedildi Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinde, 10 aydır komisyonda bekleyen kadın ve çocukların sorunlarını çözüme kavuşturmak için Mersin Baro Başkanlığı ile imzalanacak protokol ile ilgili teklif Cumhur İttifakının oylarıyla reddedildi Mecliste, Büyükşehir Belediyesinin yıllık 300 bin lira ödeme yapmak zorunda kaldığı Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası (MİS) üyeliğinden ayrılması ile ilgili teklif de reddedildi

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinde, 10 aydır komisyonda bekleyen kadın ve çocukların sorunlarını çözüme kavuşturmak için Mersin Baro Başkanlığı ile imzalanacak protokol ile ilgili teklif ile Büyükşehir Belediyesinin yıllık 300 bin lira ödeme yapmak zorunda kaldığı Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası (MİS) üyeliğinden ayrılmasına ilişkin teklif, Cumhur İttifakının oylarıyla reddedildi.
Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 2020 yılı aralık ayı toplantısının ikinci birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında Kongre ve Sergi Sarayında yapıldı. Toplantıda, MİS üyeliğinden ayrılma ve Mersin Barosu ile kadın ve çocukların sorunlarının çözümüne yönelik protokol imzalanmasını içeren teklifler görüşülürken tartışmalar yaşandı.

Kadın ve çocuklar için Mersin Barosu ile yapılacak işbirliği protokolü maddesi reddedildi
Kadın ve çocuk sorunlarına ilişkin yapılacak olan ortak çalışmalara ilişkin işbirliği koşullarının belirlenmesi amacıyla Mersin Baro Başkanlığı ile imzalanacak protokol ile ilgili imza yetkisinin Başkan Seçer’e verilmesini kapsayan ve 10 aydır komisyonda bekleyen madde, meclis toplantısında yeniden gündeme alındı.
Başkan Seçer, ilgili teklifin daha önce 14 Şubat'ta komisyona sevk edildiğini ve o tarihten bu yana komisyonda beklediğini belirterek, “Bunu da karara bağlamanın doğru olduğunu düşündüğüm için resen bugünkü gündeme alma ihtiyacı duydum. Baro ile bizim yapacağımız protokol maddi bir işbirliği protokolü değil. Kadın ve çocuk konusunda ortak bir çalışma yürütmek istiyoruz. Bunlar gönül işi, para karşılığı yapılan işler değil. Bizlerle de yapılan görüşmelerde bir işbirliği çağrısı oldu karşılıklı olarak ve bu yetkiyi meclisten almamız gerekiyor” dedi.
Baro ile yapılacak protokolün kapsamını meclis üyeleri ile paylaşan Seçer, “Danışmanlık, bilgilendirme, yönlendirme, eğitim desteği sağlamak, hepsi bu. Bizim onlara yapacağımız ulaşım, kırtasiye, tanıtım olanaklarından” diye konuştu.

“Bu kadar altında buzağıyı aramayı gerektiren bir durum yok”
Seçer, bir meclis üyesinin diğer kurumlarla da iş birliği yapılması gerektiğini, teklifte bu yönde bir eksiklik olduğunu söylemesi üzerine de “Bizim Kadın Dairemiz geçen hafta 3 üniversite ve Aile Bakanlığı ile ortak bir toplantı yaptı. Biz Bakanlık ile her ay düzenli toplantılar yapıyoruz. Kadın Konukevimiz var. Yani bu alanda yaptığımız çalışmaları sadece bir ya da birkaç sınırladığımız kurumla yapmıyoruz. Kamu kurumları da var. Kanundan aldığımız yetki ile zaten bu görevi yapıyoruz. Örneğin, Kadın Konukevini kurarken kanun çerçevesinde bunu yapıyoruz. Bakanlık izni ile yapıyor. Bakanlıktan sürekli denetim geliyor. Bakanlıkla iş birliği oluyor. Yapılan çok değerli bir iş ama bu kadar altında buzağıyı aramayı gerektiren bir durum yok. Tabi takdir meclisindir” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından ilgili madde Cumhur İttifakı üyeleri tarafından oy çokluğuyla reddedildi.

Sendika üyeliğinden ayrılma talebi de reddedildi
Cumhur İttifakına mensup meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesinin Mahalli İdareler İşverenler Sendikası üyeliğinden ayrılma teklifine de ret oyu verdi. Başkan Seçer, sendikadan 2 yıldır herhangi bir hizmet almadıklarını, ancak yıllık 300 bin lira ödeme yapmaya devam ettiklerini belirterek, kaynakların boşa aktığını vurguladı. Seçer, sendikanın yönetim kurulunda yer alan isimlerin Milliyetçi Hareket Partisi’yle olan bağına da dikkat çekti.
MHP’li meclis üyesi ve Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, kendisinin de yönetim kurulunda yer aldığını belirterek, “Bu sendika 21 yıllık bir sendika. Dolayısıyla burada hem işçinin, işverenin haklarını korumak adına hem de işçi ile işvereni karşı karşıya getirmemek adına kurumlara faydalı olduğunu biz biliyor ve düşünüyoruz” derken, CHP’li meclis üyesi Ali Dinsever ise “Kamunun zararına sebep olan bir durum oluştuğunu açık ve net söyleyebilirim. Alınmayan bir hizmet için, alınmayacağı söylenen bir hizmet için biz ısrarla ödeme konusunda bir dayatmada bulunuyoruz” diye konuştu.

“Faydalanmadığımız bir sendikanın üyelik aidatını ödemek istemiyoruz”
MİS’in geçen yıl da gündeme geldiğini hatırlatan Seçer de yaptıkları toplu sözleşmede sendikadan bilgi, hukuki ve mevzuat desteği almadıklarını, ancak her ay 25 bin lira ödeme yaptıklarını ifade ederek, şunları söyledi:
“Biz çalışanlarımızla toplu sözleşmeyi üç yılda bir yapıyoruz. 2017 yılında bir toplu sözleşme yapılmış, daha sonra geçtiğimiz aylarda 2020 yılı içerisinde yeni yönetim olarak bizler de böyle bir toplu sözleşme yaptık. Tabii ki istediğiniz zaman talep ettiğiniz zaman hizmet satın alırsınız, şimdi biz bu toplu sözleşmede böyle bir yardım istemedik ya da hizmet almak istemedik. Kendi oluşturduğumuz komisyonla toplu sözleşmeleri gerçekleştirdik, ancak bu sendikanın bize mali bir yükü var ve faydalanmadığımız bir sendikanın üyelik aidatını ödemek istemiyoruz. Bu sendikadan da ayrılmak istiyoruz. Benden önceki yönetim, daha yönetime gelir gelmez 12 Nisan 2014’te mazbatayı alır almaz bu üyeliği de yapmış. 2015 yılında 141 bin TL, 2016 yılı için 177 bin TL, 2017 yılı için 175 bin TL. Üyelik aidatının da çalışanlarımıza verdiğimiz günlük asgari tutar üzerinden bir hesaplama şekli var. Toplam aidat tutarı 1 milyon 200 bin TL. Yalnız şu anda tahakkuku yapılmış 579 bin TL bir borç var bu sendikaya. Bu borçlar da 2018 yılı ikinci taksiti 124 bin TL, 2019 yılı birinci taksiti 151 bin TL, 2019 yılı ikinci taksit 147 bin TL ve bu yılın ilk taksiti 155 bin TL, ikinci taksiti de yine bu miktarlarda olacak. Yani gün itibari ile güncelleyecek olursak bizim yıllık ödediğimiz aidat 300 bin TL. Aylık 25 bin TL biz bu sendikaya aidat ödemek durumundayız. Hiçbir fayda görmediğimiz, hiçbir fayda sağlamadığımız sendikaya bunu gereksiz bir maliyet olarak görüyoruz.”

“Halkın cebinden ben bu parayı veremem”
Seçer, MİS’e verilen 300 bin lira ile Mersin halkına farklı hizmetler yapılacağını vurgulayarak, “Nasıl bu üyelik meclis kararıyla oluyorsa üyelikten çıkışı da meclis kararıyla olur. Onun için huzurlarınıza getirmiştik 2019 yılında. Kendi cebinizden olsa verebilirsiniz ama halkın cebinden ben bu parayı veremem şu anda da oylamaya sunmadan önce çok açık söyleyeyim. Kendi cebimizden veriyorsak kalsın ama halkın cebinden bunu veriyorsanız lütfen bu sendikadan ayrılalım. Siyasetten bahsediyorsunuz, siyaset bulaşmasın belediyelere, meclise. Sendikalar da bir siyasi partinin arka bahçesi olmasın, hemfikirim. Tekrar bunu yineliyorum ben bunu getirmiştim 8 Ekim 2020 tarihinde, komisyonda bekletiliyor. Yıl bitiyor, onun için getirdim lütfen bu konuyu bugün bitirelim. Bizim her kuruşu hesap ederek harcamamız lazımsa gereksiz yere bir sendikaya para ödemek istemiyoruz” dedi.

“Bir siyasi partinin ağırlığı altında hiçbir sendikaya üye olmak istemiyorum”
Başkan Seçer, MİS’le ilgili protokolün daha öncesinde sona erdirilmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti: “Etik olan mart seçimlerinden sonra yüce meclise getirdiğim bu teklifin burada kabul edilmesi. Daha önceki Belediye Başkanı’nın yaptığı protokolü sizin feshetmeniz gerekirdi. Daha açık konuşalım, bir siyasi partinin ağırlığı altında hiçbir sendikaya üye olmak istemiyorum. Tesadüf olamaz, yönetim kurulu üyeleri listesi burada. Tamamen Milliyetçi Hareket Partili belediye başkanlarından oluşmuş bir sendikaya benim üye kalma zorunluluğum yok.”

“AK Partili belediyelerin hangileri MİS’in üyesi?”
Seçer, AK Partili büyükşehir ve il belediyelerini tek tek sayarak AK Partili meclis üyelerine, “Bunların hangileri MİS’in üyesi?” diye sordu.
MHP’li Manisa Büyükşehir Belediyesi dışında bir tane AK Partili büyükşehir belediyesinin söz konusu sendikaya üye olup olmadığını soran Seçer, “AK Partili meclis üyelerine soruyorum, bana bu tavsiyede bulunacaksanız buradan çıkar çıkmaz büyükşehirleri arayıp onlara da aynı tavsiyeyi yapmanız lazım. Sözün bittiği yer, daha neyi tartışıyoruz burada? Bu elbise bana yakışmıyor. İstemiyorum. Bunu zorlamanın bir mantığı yok” dedi.
Tartışmaların ardından oylanan teklif, oy çokluğuyla reddedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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