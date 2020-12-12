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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehirin atölyesinde temizlik ve ilaçlama ekipmanları yeniden hizmete kazandırılıyor

İHA

Büyükşehirin atölyesinde temizlik ve ilaçlama ekipmanları yeniden hizmete kazandırılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi temizlik ve ilaçlama ekiplerinin kullandığı cihazlar, herhangi bir arıza durumunda belediye atölyelerinde tamir edilerek yeniden hizmete kazandırılıyor. 13 ilçede görev yapan ilaçlama ekiplerinin kullandığı cihazların düzenli bakım, onarım ve tamiratı da yine bu atölyede gerçekleştiriliyor. Büyükşehir Belediyesi, bu sayede hem tasarruf ediyor hem de geri dönüşüme katkı sunuyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs sürecinin başladığı mart ayından bu yana salgının yayılmasını azaltıcı önlemler alarak, tedbirlere sıkı şekilde devam ediyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dezenfeksiyon ve temizlik işlemlerini titizlikle yerine getiren ekipler, 12 ay boyunca program dahilinde kent genelinde aktif bir şekilde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Temizlik ve ilaçlama birimi ekiplerinin kullandığı cihazların bakım ve onarımı ise Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yapılıyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in tasarruf tedbirleri kapsamında Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığında yer alan atölyede arızalanan cihazlar usta ellerden geçiyor ve hizmete yeniden kazandırılıyor.
Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren ilaçlama birimi ekipleri, 227 cihazla göletler, havuzlar, rögar kapakları, bataklıklar ve sazlık alanlar, su kuyuları, foseptikler, kanallar, dere yatakları, metruk alanlar, çöp konteynerleri, gübrelik alanlar, çürüyen hayvansal ve bitkisel atıkları, mezbahalar, atık su arıtma tesisleri gibi sivrisinek, karasinek, fare ve diğer haşere türlerinin üreme alanlarında larva ve uçkunla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Tarsus’tan Anamur’a 13 ilçede görev yapan ilaçlama ekiplerinin yoğun mücadelesinde kullandığı cihazların düzenli bakım ve onarımı ise Büyükşehir Belediyesinin atölyesinde gerçekleştiriliyor. Ekipler, hem ilaçlama sırasında kullandıkları ilaçları merkezden temin ediyor hem de cihazların bakım, onarım ve tamiratını yaptırıyor.

“Atölyemizde hiçbir cihaz atılmaz, hizmete geri kazandırılır”
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ilaçlama biriminde atölye sorumlusu olan Cafer Güzel, atölyede kullanılamayacak durumda olan cihazların işe yarar parçalarını bile kullandıklarını, atölyede hiçbir cihazın atılmadığını söyledi. Güzel, “Atölyemizde ilaçlama araçlarımızın üzerinde bulunan ulv, holder, mistblower gibi cihazların bakım, onarım ve tamiratlarını gerçekleştiriyoruz. İl genelinde 12 ay boyunca larva ve haşere mücadelemiz için cihazların sağlıklı çalışması bizler için önemli. Yaz sezonu ve kış sezonu öncesi cihazlarımızın ayar ve bakımlarını titizlikle atölyemizde gerçekleştiriyoruz. Belediyemizin bünyesinde bulunan atölyemiz sayesinde gerek dışarıdan parça alıp montajını yapmak suretiyle gerekse en önemlisi cihazlarımızın tamiratını kendi imkanlarımızla yaparak tasarruf sağlıyoruz” dedi.
Yapılan tamirat çalışmaları kapsamında 13 ilçede görev alan ilaçlama biriminin kullandığı çok sayıda cihazın bakım ve onarımının tamir atölyesinde yapıldığını ifade eden Güzel, “Atölyemizde hiçbir cihaz atılmaz hizmete geri kazandırılır” diye konuştu.
Temizlik biriminde görev yapan ekiplerin kullandıkları araçların bakım ve onarımı da atölyede gerçekleştiriliyor.

“Dışarıya göndermeden elimizde olan malzemelerle bakım ve tamiratlarını yapıyoruz”
Kent genelinde sokakların temizliğinde kullanılan süpürge araçlarının bakım ve tamirat işlemlerini yapan görevlilerden biri olan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Temizlik Şube Müdürlüğünde hizmet veren Ali Ateş, “Süpürge araçları bakım ve onarım işlerinden sorumluyum. Araçların bakımlarını yapıyoruz. Dışarıya göndermeden, elimizde olan malzemelerle yapmaya çalışıyoruz. Hortumları patlayabiliyor, fırçaların ömrü bitiyor. Emiş boruları eskidiğinde yenilemesini yapıyoruz. Bu şekilde elimizde olan malzemelerle bakım ve tamiratlarını yapıyoruz. 15 günde bir bakım ve yağlamalarını yapıyoruz, kontrollerini yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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