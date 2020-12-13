Mersin'de salgında kapalı olan esnafın su borcu belediyece ödenecek

Mersin'de korona virüs salgını dolayısıyla dükkanları kapalı olan 8 bin 500 esnafın mesken su borcunun 500 liraya kadar olan kısmının Büyükşehir Belediyesince ödeneceği bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, su faturası desteği, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe, oyun salonu, bilardo salonu, lokaller, çay bahçeleri, halı sahalar, yüzme havuzları, hamamlar, saunalar, masaj salonları, lunaparklar, anasınıfları ve anaokulları ile okul kantinleri ve okul servisleri gibi faaliyetlerini durduran esnafı kapsıyor. Başvuruda bulunan esnafın ikamet ettiği meskenin aboneliğine bakılmaksızın iş yerinin kapalı olduğu, ilgili genelgelerin yürürlüğe girdiği tarih ile yürürlükten kaldırılacağı tarih arasındaki sürede 500 TL’ye kadar tahakkuk etmiş fatura veya faturaları Büyükşehir Belediyesi tarafından MESKİ’ye ödenecek.

Esnaf başvuruları online olarak yapacak

Esnafın başvuru yapabilmesi için Mersin Büyükşehir Belediyesinin resmi web sayfasında Mersin Esnaf ve Sanatkar Danışmanlık ve Eğitim Merkezi (MESDEM) başlığı altında online bir modül açılacak. Esnaf,modülde yer alan başvuru formunu dolduracak. Formlar, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile diğer ticaret odalarına gönderilecek. Odalar gerekli tespitleri yaptıktan sonra uygun buldukları şekli ile formları MESDEM’e gönderecek. MESDEM de bu başvuruları MESKİ’ye ilettikten sonra Büyükşehir Belediyesi gerekli ödemeleri yapacak.

“8 bin 500 esnafın mesken su bedelini MESKİ’ye biz ödeyeceğiz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kısa süre önce yapılan meclis toplantısında esnafa su faturası desteğinde bulunacaklarını belirterek, “Mersin’de kapanan işyeri sayısı 5 bin 200 civarında. 30 Kasım 2020 tarihli genelge ile kapanan iş yeri sayısı 2 bin 500 ile 3 bin civarında. Yaptığımız görüşmelerde, komisyonda yapılan değerlendirmelerde ticaret odalarına bağlı olarak meclis kararı kapsamına girebilecek her iki genelge açısından 250 300 iş yeri olabileceği belirtilmiş. Gerçek kişiler bunlar. Bunları da bu kapsam içine alıyoruz. Toplamda; meskenlerinde 500 TL’ye kadar olan su borçlarını biz Büyükşehir Belediyesi olarak dükkânları, iş yerleri kapanan 8 bin 500 esnafın bedelini MESKİ’ye ödeyeceğiz. Kapalı oldukları süre içerisinde 500 TL’ye kadar olan su borçlarını Büyükşehir Belediyesi olarak biz karşılayacağız” diye konuşmuştu.

Dinçer: “30 bin esnaf kepenk kapadı”

Mersin ESOB Başkanı Talat Dinçer, kararın olumlu olduğunu ve desteklerini vurgulayarak, “Pandemi döneminde bizim yaklaşık 30 bin esnafımız kepenk kapadı. Tabi bunların zaman içerisinde bazıları hükümetin, bakanlığın aldığı kararlarla açıldı. Açıldı ama fiilen kapalı olan daha iş yerlerimiz var” dedi. Başkan Seçer’in öncülüğünde zor durumdaki esnafa 17 bine yakın gıda kolisi dağıtıldığını anımsatan Dinçer, kira borçlarının da ertelendiğini hatırlattı. Kahvehaneler, düğün salonları, kantinler, hamamlar, saunalar, kır bahçelerinin hala kapalı olduğunu anımsatan Dinçer, esnafın yaşadığı sorunlara çözüm bulmak için Başkan Seçer ile bir araya geldiklerini ve verdiği destekten dolayı kendilerine teşekkür ettiğini söyledi.

Kentteki esnafta verilen destekten duydukları memnuniyeti ifade ederken, emeği geçenlere teşekkür ettiler.

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