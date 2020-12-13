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Mersin'de kadın ve aile hizmetleri için 2021'de 33 yeni proje Mersin Büyükşehir Belediyesince yeni yılda kadın, çocuk ve aileye 5.3 milyon lira bütçe ayrıldı

İHA

Mersin'de kadın ve aile hizmetleri için 2021'de 33 yeni proje Mersin Büyükşehir Belediyesince yeni yılda kadın, çocuk ve aileye 5.3 milyon lira bütçe ayrıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesince 2021 yılında kadın, çocuk ve aile için 33 yeni proede 5.3 milyon lira bütçe ayrıldığı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2020 yılında hayata geçirilen 15 projeden 64 bin 245 çocuk, 28 bin 374 yetişkin, 622 özel gereksinimli birey ve 399 aile olmak üzere toplam 93 bin 640 vatandaş yararlandı. Türkiye’de bir ilk olarak Mersin Sebze Meyve Toptancı Haline kreş kazandıran daire, kentin toplam 2 noktasında açtığı kreşlerde 35 çocuğa okul öncesi eğitim verdi. Öğrenci Çalışma Merkezinden ise 4 bin 518 öğrenci faydalandı.
Yıl boyu etkinlikler, kurslar ve eğitimler gerçekleşti
Özel günlerde ve yılın farklı zamanlarında yapılan etkinliklere 13 bin 363 çocuk, 7 bin 239 yetişkin ve 26 engelli birey olmak üzere toplam 20 bin 628 kişi katılım sağladı. Etkinlik ve Sanat Merkezi ile Halk Sanat Atölyesinde ise düzenli olarak gerçekleştirilen kurslar, eğitimler ve etkinliklere toplam 26 bin 904 kişi katıldı.
Kadınlar her alanda desteklendi
Kadınlara yönelik Kadın Danışma Merkezinde danışmanlık hizmeti sağlanırken, Kadın Sığınma Evinde ise 672 vatandaş misafir edildi. Kadınlara ayrıca hukuki danışmanlık hizmeti de verildi. Gazi Çiftliğinde ise kadınlara mali kaynak yaratma çalışmaları gerçekleştirilerek, toplam 102 kadına para kazanma olanağı sağlandı.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 2020 yılı içerisinde hayata geçirdikleri ve 2021 yılı için planladıkları çalışmaları anlattı. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi için, “Çok güzel işler yapan dairelerimizden bir tanesi” diyen Başkan Seçer, toplamda 31 bin 971 vatandaşa hizmet veren Tarsus Gençlik Kampındaki faaliyetleri anlattı.
2021 yılın için 33 yeni proje planlanıyor
Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 2021 yılında ise 5 milyon 300 bin liralık bütçeyle 33 yeni projeyi hayata geçirmeyi planlıyor. SMA hastalarına destek, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme, kadınçocuk festivalleri, kadınlara mali kaynak oluşturma, çocuk meclisi, gezici survivor, kreş, Yenice Yaşar Bayboğan Toplum Merkezi, Atayurt dokuma atölyesi, yeni kadın konukevi, Darısekisi köy kalkınma, yüz bin deniz yıldızı ve baba destek programı gibi dikkat çeken projeler 2021 yılı için planlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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