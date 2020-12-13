Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gençlerden 4 madalya



MERSİN, (DHA) Mersin'in ev sahipliği yaptığı Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, gençler kategorisi alet finallerinde milli sporculardan Mert Efe Kılıçer 1 gümüş ve 1 bronz, Bora Tarhan da 2 bronz madalya kazandı.

Mersin'de Olimpik Cimnastik Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın son gününde, gençler kategorisindeki sporcular, alet finallerine çıktı. Finallerde yer aleti, halka, barfiks, paralel bar, kulplu beygir ve atlama masasında sporcular ter döktü. Milli sporcularımız Bora Tarhan, yer, halka, atlama masası ve barfiks aletinde, Mert Efe Kılıçer de paralel bar ve barfiks aletinde madalya için yarıştı.

Sporcularımızdan Mert Efe Kılıçer barfiks aletinde topladığı 12 bin 933 puanla Avrupa ikincisi olarak gümüş madalyaya uzandı. Kılıçer, paralel bar aletinde de 13 bin 266 puanla üçüncü basamağa çıkarak bronz madalya kazandı.

Diğer sporcumuz Bora Tarhan ise halka aletinde 13 bin puan alarak Avrupa üçüncüsü olup, bronz madalya elde etti. Tarhan, atlama masasında da 14 bin 016 puanla üçüncülük kürsüsüne çıkarak ikinci bronz madalyasını boynuna taktı.

Türkiye, şampiyonanın gençler kategorisi alet finallerinde 1 gümüş, 3 bronz madalya olmak üzere toplam 4 madalya kazandı.

Finallerde alınan sonuçların ardından sıralama şöyle oluştu:

Yer aleti

1. Gytis Chasazyrovas (Litvanya) 13 bin 733 puan

2. Ivan Sevruk (Ukrayna) 13 bin 466 puan

3. Botond Molnar (Macaristan) 13 bin 400 puan

Kulplu beygir

1. Illia Kovtun (Ukrayna) 14 bin 233 puan

2. Eyal Ingid (İsrail) 13 bin 366 puan

2. Gytis Chasazyrovas (Litvanya) 13 bin 366 puan

Halka

1. Illia Kovtun (Ukrayna) 13 bin 266 puan

2. Volodymyr Kostiuk (Ukrayna) 13 bin 166

3. Bora Tarhan (Türkiye) 13 bin

Atlama masası

1. Gabriel Burtanete (Romanya) 14 bin 283

2. Illia Kovtun (Ukrayna) 14 bin 033

3. Bora Tarhan (Türkiye) 14 bin 016

Paralel bar

1. Illia Kovtun (Ukrayna) 14 bin 600 puan

2. Mykyta Melnykov (Ukrayna) 13 bin 666 puan

3. Mert Efe Kılıçer (Türkiye) 13 bin 266 puan

Barfiks

1. Krisztian Balazs (Macaristan) 13 bin 366 puan

2. Mert Efe Kılıçer (Türkiye) 12 bin 933 puan

3. Volodymyr Kostiuk (Ukrayna) 12 bin 900 puanDHA-Spor Türkiye-Mersin DHA

2020-12-13 14:48:22



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