İbrahim Çolak, Avrupa Şampiyonu



Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) Mersin'de düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu İbrahim Çolak, halka aletinde Avrupa şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

İlk sırada çıktığı podyumda kusursuz bir performans sergileyen Çolak, hakem heyetinden 15 bin tam puan alarak 1'inci sıraya yerleşti. Çolak, kendisinden sonra yarışan 7 sporcu tam puan alma başarısını gösteremeyince Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Milli sporcunun ardından 14 bin 800 puan alan Avusturyalı Vinzenz Hoeck 2'ncilikle gümüş, 14 bin 766 puanlı Ukraynalı Igor Radivilov ise 3'üncülükle bronz madalyanın sahibi oldu.

Madalya töreni sonrası şampiyon sporcuyu arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çolak'ı ve antrenörlerini tebrik etti.

Öte yandan paralel aletinde de mücadale eden milli sporcu, 14 bin 366 puan alarak 4'üncü sıraya yerleşti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İbrahim Çolak'ın görüntüleri

-Madalya alması

-Türk Bayrağı ile poz vermesi

-Detaylar

DHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez Adnan AÇIKGÖZ

2020-12-13 18:07:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.