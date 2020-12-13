Ferhat Arıcan paralel barda Avrupa Şampiyonu oldu, asker selamı verdi



Adnan AÇIKGÖZ-Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSİN, (DHA) Mersin'de düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan, paralel barda Avrupa Şampiyonu oldu, başarısını verdiği selamla Türk askerine hediye etti.

Podyumda kendisine özel hareketleri sergileyen Arıcan, jüriden 15 bin 100 puan alarak altın madalyaya uzandı. Aynı branşta Ukraynalı atlet Petro Pakhniuk 2'nci olarak gümüş, Litvanyalı Robert Tvorogal ise 3'üncü olarak bronz madalya kazandı. Madalya töreninde Türk Bayrağı ile foto muhabirlerine poz veren Arıcan, şampiyonluğunu asker selamı vererek askerlere hediye etti.

Öte yandan Arıcan, kulplu beygirde de Avrupa 3'üncüsü ünvanı ile bronz madalyaya uzandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ferhat Arıcan'ın görüntüleri

-Madalya alması

-Türk Bayrağı ile poz vermesi

-Detaylar

DHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez Adnan AÇIKGÖZ-Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2020-12-13 18:47:37



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