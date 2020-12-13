Milli cimnastikçilerden 2 altın, 1 bronz madalya



Mustafa ERCAN-Adnan AÇIKGÖZ-Soner AYDIN/MERSİN, (DHA) Mersin'de düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası sona erdi. Dün takım halinde Avrupa 2'ncisi olan milli takımın sporcuları, bugün bireyselde de 2 altın 1 bronz madalya kazandı.

Turnuvanın 5'inci ve son gününde büyükler kategorisinde alet finalleri yapıldı. Sporcular yer, paralel bar, kulplu beygir, atlama tahtası, halka ve barfikste performanslarını sergiledi.

Halka aletinde milli sporcularımızdan İbrahim Çolak, 15 bin tam puan alarak altın madalya kazandı. Ferhat Arıcan da paralel barda 15 bin 100'lük derecesi ile altın madalyaya uzanan diğer isim oldu. Öte yandan Arıcan, kuplu beygirde de 14 bin 433 puan ile bronz madalyaya uzandı.

Türkiye Cimnastik Milli Takımı, bu sonuçlarla 6 disiplinde 2 altın, 1 bronz madalya ile turnuvaya sonlandırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İbrahim Çolak'ın görüntüleri

-Ferhat Arıcan'ın görüntüleri

-Madalyaların verilmesi

-Genel detaylarDGS KODLARI:

13.12.2020 Haber Kodu : 201213142

13.12.2020 Haber Kodu : 201213147

DHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez Adnan AÇIKGÖZ

2020-12-13 19:18:27



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