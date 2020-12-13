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Suat Çelen: Organizasyonu Türkiye´den başkası yapamazdı

DHA

Suat Çelen: Organizasyonu Türkiye´den başkası yapamazdı


Mustafa ERCAN-Soner AYDIN-Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, organizasyonu Türkiye´nin dışında başka bir ülkenin düzenleyemeyeceğini söyledi.
Mersin'de düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, 2 altın, 2 gümüş ve 4 de bronz olmak üzere toplam 8 madalya elde etti.
SUAT ÇELEN: "MERSİN VE BU SALON BİZE UĞURLU GELDİ"
Şampiyonanın ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, "Mersin ve bu salon bize uğurlu geldi. Alınan madalyalar bizi son derece mutlu etti. Cumhurbaşkanımızın bu kadar yoğun program arasında bizi takip etmesi, çok sevindirici. Türkiye sportif açıdan ve cimnastik federasyonu olarak pandemi sürecini en iyi yöneten ülkelerden biri oldu. Böyle bir organizasyonu Türkiye´nin dışında başka bir ülke düzenleyemezdi. Cimnastik ailesi olarak herkese çok teşekkür ediyorum. Burada bir aile olduk" dedi.
YILMAZ GÖKTEKİN: "SPORCULARIMIZIN ASLANLAR GİBİ YARIŞMASINDAN GURUR DUYUYORUZ"
Milli takım antrenörü Yılmaz Göktekin de sporcularını tebrik ederek, "Öncelikle bu pandemi sürecinde ülkemizde yapılan Avrupa Şampiyonası´ndan sporcularımızın bu şekilde performans göstermesinden, aslanlar gibi yarışmasından gurur duyuyoruz. Türk halkına armağanımız olsun" ifadesini kullandı.
FERHAT ARICAN: "EMEKLERİMİN KARŞILIĞINI ALDIM"
Şampiyonada, paralel barda altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu, kulplu beygirde de bronz madalyaya elde ederek Avrupa 3'üncüsü olan milli sporcu Ferhat Arıcan, "Halkımıza bu madalyaları armağan ettiğim için çok mutluyum. Şu dönemde çok çalışıp çok emek verdim. Emeklerimin de karşılığını aldım. Pandemide gerçekten çok çalıştım. Özellikle ekran başındakilerin bu zor süreçlerde biraz olsun da yüzlerini güldürebildiysek ne mutlu bize. Hedefim olimpiyatlar, orada da takım arkadaşlarımla beraber güzel dereceler alacağımızı umut ediyorum. Dünya ve Avrupa şampiyonalarından sonra Cumhurbaşkanımız ve Spor Bakanımız bizleri arayıp tebrik ediyor. Her zaman yanımızda olduğunu göstermiş oluyor. Biz kendilerine destekleri için her zaman çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
İBRAHİM ÇOLAK: "ÇOCUKLUK HAYALİMDİ"
Halka aletinde 15000 puanla altın madalyanın sahibi olan İbrahim Çolak ise "Çok mutluyum, bu mutluluğumu kelimelerle anlatmak gerçekten çok zor. Küçüklüğümden beri Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda madalya almak istiyordum. Şu anda Avrupa ve dünya şampiyonluğum oldu. Bugün onlara sahip olduğum için çok mutluyum. Hedefim olimpiyatlar, orada da takım arkadaşlarımla beraber güzel dereceler alacağımızı umut ediyorum. Dünya ve Avrupa Şampiyonalarından sonra Cumhurbaşkanımız ve Spor Bakanımız bizleri arayıp tebrik ediyor. Her zaman yanımızda olduğunu göstermiş oluyor. Biz kendilerine destekleri için her zaman çok teşekkür ediyoruz. O destekler sayesinde bu başarılar geliyor" şeklinde konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Suat Çelen'in açıklamaları
-Yılmaz Göktekin'in açıklamaları
-Ferhat Arıcan'ın açıklamaları
-İbrahim Çolak'ın açıklamaları
DHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN-Adnan AÇIKGÖZ
2020-12-13 22:25:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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