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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin’e gönderilen 3 adet yeni doğan ambulansı hizmete girdi

İHA

Mersin’e gönderilen 3 adet yeni doğan ambulansı hizmete girdi

Sağlık Bakanlığı tarafından Mersin İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilen 3 adet yeni doğan ambulansı hizmete girdi. Mersin İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı, yeni araçlarla birlikte Mersin’in ambulans sayısının 101’e yükseldiğini söyledi.
Yeni hizmete giren ambulanslar ile ilgili bir açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Bahçacı, sağlık hizmetlerini en kaliteli ve en hızlı sunmanın devletin önceliklerinden biri olduğunu ve olmaya da devam edeceğini ifade etti. Bahçacı, “Acil sağlık hizmetlerinde bir ambulansın ortalama kullanım süresi 10 yıl. Şu anda ilimizde hizmet veren ambulansların yaş ortalaması ise 4. Yani sahada olan araçlarımızı sürekli olarak yenileri ile değiştiriyoruz. Müdürlüğümüz İl Ambulans Servisi Başhekimliği bünyesinde 91 klasik kara ambulansıyla birlikte 2 motorize, 1 obez, 1 çoklu, 3 kar paletli ve son olarak bu gün hizmete aldığımız 3 yeni doğan ambulansımız ile birlikte ambulans sayımızı 101’e çıkardık. Hizmete aldığımız bu ambulanslarımızla birlikte yeni doğanların yoğun bakım ortamında evden hastaneye ve hastaneden hastaneye naklini sağlama yeteneğine kavuşuyoruz. İlimize hayırlı olsun” dedi.

“Pandemi sürecinde acil sağlık hizmetleri çalışanlarımız büyük özveri gösterdi”
Yaklaşık 9 aydır devam eden pandemi sürecinde acil sağlık hizmetlerinin önemli görevler üstlendiğini belirten Bahçacı “Acil sağlık hizmetlerinde görev alan arkadaşlarımız pandemi sürecinde de üzerlerine düşen görevi fazlasıyla ve layıkıyla yerine getirdiler. Asli görevleri olan kalp krizi, trafik kazları, ani gelişen sağlık sorunlarına müdahalenin yanı sıra semptom gösteren ve ulaşım imkanı kısıtlı olan vatandaşlarımızın sağlık tesislerine nakillerinde önemli görev üstlendiler. Sahada görev yapan arkadaşlarımın tamamına özverili çalışmalarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“2020 yılı kasım ayı sonuna kadar yüz seksen binin üzerinde vakaya müdahale ettik”
2020 yılı çağrı sayıları ve çıkılan vakalar hakkında da bilgi veren Bahçacı, İl Ambulans Servisi Başhekimliği bünyesinde bin 24 personelin görev aldığını belirterek bu yıl kasım ayı sonuna kadar 180 binin üzerinde vakaya müdahale ettiklerini söyledi. Bahçacı “İlk 11 aylık sürede komuta kontrol merkezine 460 binin üzerinde çağrı geldi. Gelen çağrıların 180 binine ekiplerimiz müdahale etti. Vakalardan 378’i yeni doğan. Geriye kalan çağrıların büyük kısmı covid19 ve diğer sağlık sorunlarını danışma amacıyla gelen çağrılar. 112 acil çağrı merkezimizin yükünü hafifletmek için yaklaşık 3 ay önce covid19 çağrı merkezi kurduk. Acil sağlık hizmetlerinin başarısını gösteren en önemli kriter vakaya ulaşım süreleridir. Bizim pandeminin en yoğun olduğu dönemde dahi vakalara müdahale süresi ortalamamız şehir içinde 10 dakikanın, kırsal kesimde ise 30 dakikanın altında” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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