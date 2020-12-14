Mersin'de yol hizmetlerine 424 milyon TL bütçe

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de yol hizmetlerine 424 milyon TL bütçe

İHA

Mersin'de yol hizmetlerine 424 milyon TL bütçe

Mersin Büyükşehir Belediyesi, merkez ve tüm ilçelerde başlattığı yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Büyükşehir, çalışmalarını artırarak devam edeceği 2021 yılı yol hizmetleri için 423 milyon 800 bin TL bütçe ayırdı.
Büyükşehir Belediye ekipleri, sıcak asfalt yapım işinde 2021 yılında 13 ilçede çalışmalarını daha da yoğunlaştıracak. 13 ilçede gelecek yıl toplam 525 bin ton sıcak asfalt dökümü yapılması planlanıyor. Gelecek yıl 651,57 kilometre sathi asfalt kaplama yapımı ile 304 bin 169 metrekare kaldırım imalatı gerçekleştirilecek. Erdemlililerin 50 yıldır ihtiyaç duyduğu köprü talebi Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. 2020 yılı içerisinde Erdemli ilçesi Mergin Çayı üzerinde çalışmalara süratle başlandı. Hüsametli ile Veyselli Mahallesi arasında yapılan bu iyileştirme projesi kapsamında Mergin Köprüsü’nün 21 Aralık 2020’de tamamlanması hedefleniyor.
Büyükşehir Belediyesi, Mut ilçesi Yazalan ve Güllük mahallelerini Cumhuriyet Mahallesi’ne bağlayan Fatma Türkon Caddesi’nin kesiştiği DSİ kanalı üzerinde köprü yapım işini 2020 yılı içerisinde gerçekleştirmeyi planlıyordu. Ancak proje tadilatı nedeniyle bu köprünün yapımı 2021 yılında gerçekleştirilecek.
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Ulaşım Master Planı çerçevesinde, trafik yoğunluğunun fazla olduğu Yenişehir İlçesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı ile 20. Cadde kesişiminde başlattığı Forum Katlı Kavşağı Projesi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 40 milyon liralık bir yatırım olan proje ile bölgede yaşanan trafik yoğunluğu sorununun çözülmesi planlanırken, projenin 31 Ocak 2021’de tamamlanması hedefleniyor.
Öte yandan, yine Yenişehir’de 17. Cadde Vali Hüseyin Aksoy Caddesi ve İsmet İnönü Bulvarı arasındaki kısım ile 32. Cadde ve Nevit Kodallı Caddesi arasında daha önceden bin 700 metrelik yol çalışması yapılmıştı. Bu çalışmalara ek olarak yeni açılacak bin 550 metre ile birlikte 3 bin 250 metre yeni yol açma imalatı ve aynı cadde üzerinde 3 bin 250 metre bisiklet yolu çalışmasına 8 Kasım’da başlandı. Bu çalışmaların ise Haziran 2021’de tamamlanması planlanıyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, yeni yılda 4 ilçede köprü ve 2 ilçede katlı kavşak çalışmalarının planlamasını yaptı. 2021 yılında Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz’de Hal Katlı Kavşağı ve Yenişehir’de Göçmen Katlı Kavşağı’nın yapımını gerçekleştirmeyi planlanıyor. Anamur’da Sultan Çayı Köprüsü, Erdemli’de Limonlu Lemas Köprüsü ve Alata Köprüsü, Tarsus’ta Berdan Köprüsü ve Mezitli’de Seymenli Mahallesi Cennet Caddesi ile Deniz Mahallesi Balaban Caddesi Tece Deresi kesişiminde köprü imalatı öngörülüyor.

"Yaklaşık 122 milyon liralık ödeme gelecek yıla kayacak"
Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yol asfalt, sanat yapıları, kaldırım imalatı çalışmalarını kapsayan ihale dosyasının bu aylık hak edişinin 80 milyon liranın üzerinde olduğunu belirterek, “İçinde Forum Katlı Kavşağı’nın, yol yapımlarının, kaldırım, sanat yapılarının, köprü yapımlarının olduğu dosyanın toplam KDV dahil tutarı 192 milyon. Toplam 80 milyon civarında bu ay bize hak ediş gelecek. Geri kalan yaklaşık 122 milyon lira da bu yılın bütçesinde olan, bu yılın yatırım programında olan bu imalatların ödemesi gelecek yıla kayacak” dedi.
Yürütülen yol hizmetlerine ilişkin bilgi veren Seçer, “Biz sokağa çıkma yasağı olduğu hafta sonu da firmalara imalatları devam ettirdik. 4 merkez ilçe ve Tarsus olmak üzere 12’si yüklenici 27’si belediye ekiplerimizin çalıştığı olmak üzere toplam 39 noktada yol yapım, bakım, asfalt çalışmaları devam ediyor. Şu anda sıcak asfalt sermenin yanı sıra kaldırımlarda oluşan bozulmalar ve hasarlar onarıldı. Kaldırımlar engelli vatandaşlarımızın erişimine uygun hale getirildi” diye konuştu.
2020 yılında 13 ilçede yürüttükleri asfalt ve kaldırım çalışmalarına 2021 yılında da süratle devam edecekleri kaydeden Seçer, "8 ekip ile toplam 39 noktada şu anda merkezde, Tarsus’ta, ilçelerde, Anamur’a kadar her noktada başladığımız, başlayacağımız, hatta 2020 yılı içerisinde sonuçlandıracağımız çalışmalarımız devam ediyor. 127 bin 43 ton sıcak asfalt yapım işinin tamamlanmasını hedefliyoruz bu yıl içerisinde. Yine bu çalışmalara eş zamanlı olarak yıl sonuna kadar 12 kaldırım ekibi ile 35 noktada 139 bin 522 metrekare kaldırım imalatı gerçekleştireceğiz. Bu imalatların bitim tarihi de Haziran 2021’i bulacak” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin’e gönderilen 3 adet yeni doğan ambulansı hizmete girdi
YEREL HABERLER Mersin’e gönderilen 3 adet yeni doğan ambulansı ...
Akkuyu NGS’nin 2’nci ünitesinde yer alan kor tutucunun montajı yapıldı
YEREL HABERLER Akkuyu NGS’nin 2’nci ünitesinde yer alan kor ...
AHBİB’in ihracatında lokomotif ürün kırmızı mercimek Kasım ayında kırmızı mercimek ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 66 artış göstererek 19 milyon 930 bin dolara ulaştı
YEREL HABERLER AHBİB’in ihracatında lokomotif ürün kırmızı ...
Suat Çelen: Organizasyonu Türkiye´den başkası yapamazdı
YEREL HABERLER Suat Çelen: Organizasyonu Türkiye´den başkası ...
Milli cimnastikçiler'den 8 madalya 
YEREL HABERLER Milli cimnastikçiler'den 8 madalya 
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası sona erdi Mersin’in ev sahipliğinde düzenlenen ve 5 gün süren şampiyonada Büyük Erkekler Milli Takımı Avrupa’da ilk kez madalya kazanırken, gençler ve büyükler bireyselde de 7 madalya almayı başardı
YEREL HABERLER Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası sona ...
Milli cimnastikçilerden 2 altın, 1 bronz madalya (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Milli cimnastikçilerden 2 altın, 1 bronz madalya (EK ...
Milli cimnastikçilerden 2 altın, 1 bronz madalya
YEREL HABERLER Milli cimnastikçilerden 2 altın, 1 bronz madalya
(ÖZEL) Ferhat Arıcan: Emeklerimin karşılığını aldım
YEREL HABERLER (ÖZEL) Ferhat Arıcan: Emeklerimin karşılığını aldım
(ÖZEL) İbrahim Çolak: Hedefim olimpiyatlarda madalya kazanmak
YEREL HABERLER (ÖZEL) İbrahim Çolak: Hedefim olimpiyatlarda madalya ...
Ferhat Arıcan paralel barda Avrupa Şampiyonu oldu, asker selamı verdi
YEREL HABERLER Ferhat Arıcan paralel barda Avrupa Şampiyonu oldu, ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli cimnastikçilere tebrik telefonu
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli cimnastikçilere ...
İbrahim Çolak, Avrupa Şampiyonu
YEREL HABERLER İbrahim Çolak, Avrupa Şampiyonu
İbrahim Çolak Avrupa Şampiyonu oldu, Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla arayıp tebrik etti Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başarılarınızın devamını diliyorum"
YEREL HABERLER İbrahim Çolak Avrupa Şampiyonu oldu, Cumhurbaşkanı ...
Ferhat Arıcan, kulplu beygir aletinde bronz madalyanın sahibi oldu (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Ferhat Arıcan, kulplu beygir aletinde bronz ...
İbrahim Çolak, Avrupa şampiyonu (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İbrahim Çolak, Avrupa şampiyonu (FOTOĞRAFLAR)
Tarsus'ta 'ata tohumu' projesi toprakta hayat buldu
YEREL HABERLER Tarsus'ta 'ata tohumu' projesi toprakta hayat buldu
Mersin için sağanak yağış uyarısı
YEREL HABERLER Mersin için sağanak yağış uyarısı
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gençlerden 4 madalya
YEREL HABERLER Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda ...
Tarhan: "Tarımsal üretimi kentin merkezine taşıdık"
YEREL HABERLER Tarhan: "Tarımsal üretimi kentin merkezine taşıdık"
Toroslar'da sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı
YEREL HABERLER Toroslar'da sokağa çıkma kısıtlamasında sokak ...
Mersin'de sokaklar yine sessiz kaldı Covid-19 salgını dolayısıyla hafta sonu uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağının bu haftaki ikinci gününde de Mersin'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Mersin'de sokaklar yine sessiz kaldı Covid-19 salgını ...
Mersin'de kadın ve aile hizmetleri için 2021'de 33 yeni proje Mersin Büyükşehir Belediyesince yeni yılda kadın, çocuk ve aileye 5.3 milyon lira bütçe ayrıldı
YEREL HABERLER Mersin'de kadın ve aile hizmetleri için 2021'de 33 ...
Mersin'de sokağa çıkma yasağında sokak hayvanları unutulmadı
YEREL HABERLER Mersin'de sokağa çıkma yasağında sokak hayvanları ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X