Silifke'de 368 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

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Mersin'in Silifke ilçesinde bir ev ve iş yerine düzenlenen operasyonda 368 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede bir iş yerinde ve evde gümrük kaçağı ürün bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekiplerin iki adrese düzenlediği operasyonda 368 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Operasyonda S.Y. gözaltına alındı.

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