Tarsus Belediyesi, sokağa çıkma yasağında sokak hayvanlarını unutmadı

– Mersin’in Tarsus Belediyesi ekipleri, sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonunda şehrin tüm sokaklarını gezerek sahipsiz kalan sokak hayvanlarının mama, su, barınak ve temel ihtiyaçlarını karşıladı.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, yaptığı açıklamada, “Bu şehrin hayvanları sahipsiz kalmayacak" sözünden hareketle çalıştıklarını belirterek, "Tüm canlılara saygılı belediyecilik anlayışıyla sokaklarda bulunan sahipsiz hayvan dostlarımızı koruyup kollayarak, onların yaşam koşullarını yükseltecek, hayvan dostu bir belediye olma yolunda çalışmalar yürütüyoruz. Bu anlayışla yürüttüğümüz çalışmalarda patili dostlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak adına mama desteğimizi arttırdık. Hayvanseverler için Türkiye'de ilklerden olan hayvan mezarlığını açtık. Ayrıca Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin bakım ve onarımdan geçmesini sağlayarak barınağın görünümünün, temizliğinin ve hijyen şartlarının iyileştirilmesi konusunda düzenlemeler yaptık. Barınağın eski hali ile şimdiki hali arasında gözle görülür değişimler yaşandı. Buradaki hayvanların bakım ve rehabilitesi şimdi daha uygun koşullarda sürüyor, sağlık durumları takip ediliyor" dedi.

Başkan Bozdoğan, vatandaşlara da sahipsiz ve yardıma muhtaç hayvanların belediye ekiplerine bildirilmesi konusunda çağrıda bulundu.

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